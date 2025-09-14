Красимир и Емили от „Ергенът” имали вземане-давене още преди риалитито

Още на третия ден в „Ергенът: Любов в рая” се случи онова, за което обикновено се чака до финала – секс между участници. Главни герои са бизнесменът Красимир Томов, който се представя като собственик на автокъщи и заложни къщи, и студентката по право Емили Шишкова, известна с манията си по естетичните процедури.

Историята започна с напълно битов повод – търсене на прах за пране. Емили влезе в къщата на мъжете, уж за да вземе нужното, но всъщност подаде скрита покана на Томов: „Ела, няма никой!”. Краси я разчете мигновено и двамата се шмугнаха на втория етаж на вилата, извън обсега на камерите, но не и на микрофоните. Последвалите две минути бяха озвучени със стонове, смях, шум от сваляне на цип и финалната реплика на Шишкова: „Добре, айде, дай ми праха за пране”. Актът продължи около 2 минути, но за Краси времето явно тече другояче. „Петнайсет минути ни няма вече!”, въздъхна той.

Любопитнa подробност е, че всъщност двамата главни герои се познават отпреди шоуто, пише Уикенд. В коментарите си към останалите участници Томов определя Емили като „луда, много разкрепостена, без задръжки”. Дори казва, че има нейни секс клипчета, които би било по-добре да не излизат наяве.

Пред камерите бизнесменът ухажва модела Ана Шермин и публично отрича, че е спал с Емили. В социалната мрежа той твърди, че не са имали интимни контакти – кадрите били нагласени от продукцията. По думите му с Шишкова се знаели отдавна, защото тя навремето излизала с негов приятел. Според запознати обаче са имали взимане - даване още преди заминаването им за остров Родос.

След излъчените кадри с „праха за пране” Ана е бясна на Красимир и не ще да чува за него. „Нека да благодари на продукцията, че изобщо имаше шанс да разговаря с жена като мен. В реалния живот дори не бих го погледнала!”, коментира ядосано блондинката.

Някои зрители предполагат, че скандалната Емили може да има психични отклонения или проблеми с наркотиците, или и двете, защото се държи доста неадекватно в някои ситуации – не отговаря, когато й задават елементарни въпроси, гледа в една точка или се хили налудничаво. Според други обаче целият образ на синеоката брюнетка е силно преекспониран и тя нарочно се прави на луда. „Шишкова изобщо не живее в село Кравино, а в столичния квартал „Люлин”. Представя се за селска девойка нарочно, всичко е голям бъзик. Засичала съм я в родния й град Стара Загора. Контактуваше със събеседника си съвсем нормално. Може да е компаньонка, но не е луда!”, разправят съграждани на атрактивната мома.

От кухнята на шоуто издават, че тепърва ще има още секс между участниците. „Да ви кажа честно, доста се пообичаха. Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, „Ергенът: Любов в Рая” ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст”, коментира водещата Райна Караянева.

Въпреки че шоуто е определяно като „най-романтичното предаване”, зрителите не виждат нищо романтично в него. Част от аудиторията се възмущава, че участниците са твърде разкрепостени и са „изпростели още на втория ден”. Други обаче са доволни от сеира и се надяват да има още скандални ситуации.