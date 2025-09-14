Явор Божанков пак сменя партията?

Политическата пеперудка Явор Божанков отново е започнал да гравитира около президента и почти сигурно ще се присъедини към бъдещата партия на Румен Радев, мълви се усилено в политическите централи.

Изненадващо се оказа, че депутатът от ПП-ДБ, който преди това бе народен представител от БСП, е придружавал държавния глава по време на официалното му посещение в Киргизтан и Узбекистан неотдавна.

Божанков бил лично поканен от Радев да се включи в делегацията, което довело до остри сблъсъци в партията му.

Вече не е тайна напрежението в „Продължаваме промяната” между младока и тартора от Хасково Асен Василев. Депутатите от ПП-ДБ били убедени, че Божанков изнася на Радев поверителна информация от двете централи и всячески се опитвали да го изолират, пише mignews.