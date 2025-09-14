  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +19 / +21
Пловдив: +20 / +25
Варна: +17 / +21
Сандански: +22 / +23
Русе: +19 / +21
Добрич: +16 / +17
Видин: +18 / +21
Плевен: +20 / +27
Велико Търново: +17 / +24
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +21
Стара Загора: +17 / +20

Явор Божанков пак сменя партията?

  • Сподели в:
  • Viber
Явор Божанков пак сменя партията?

Стопкадър/НОВА - архив
A A+ A++ A

Политическата пеперудка Явор Божанков отново е започнал да гравитира около президента и почти сигурно ще се присъедини към бъдещата партия на Румен Радев, мълви се усилено в политическите централи.

Изненадващо се оказа, че депутатът от ПП-ДБ, който преди това бе народен представител от БСП, е придружавал държавния глава по време на официалното му посещение в Киргизтан и Узбекистан неотдавна.

Божанков бил лично поканен от Радев да се включи в делегацията, което довело до остри сблъсъци в партията му.

Вече не е тайна напрежението в „Продължаваме промяната” между младока и тартора от Хасково Асен Василев. Депутатите от ПП-ДБ били убедени, че Божанков изнася на Радев поверителна информация от двете централи и всячески се опитвали да го изолират, пише mignews.

#Явор Божанков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите