Ивайло Мирчев: Нелегитимен център управлява страната

Когато нелегитимен център на власт управлява страната, а правителството не прави реформи, няма антикорупционна политика и мерки срещу корупцията, ние говорим за завладяна държава.

Това каза пред БНР съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, депутат от ПГ на ПП-ДБ, в уточнение на формулировката на внесения вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.

По думите му Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски":

"Двамата най-големи крадци в момента са в основата на този нелегитимен център, който управлява страната. ... Борисов вчера смъмри министър Даниел Митов за случая в Русе, а днес, явно му се е обадил ортакът му в управлението - Пеевски, и той веднага каза, че не трябва да се подава оставка. По същия начин се случи преди време и във Варна, когато след гафа на МВР Борисов излезе и намекна, че министърът трябва да се оттегли, след което Пеевски веднага излезе и каза, че министърът никъде няма да ходи. Това е най-ясният симптом на завладяната държава. Нещо, срещу което ние се борим".

Предсрочни избори сега няма да има, защото Делян Пеевски не иска избори, понеже има да се харчат милиарди - рекорден бюджетен дефицит, а не защото мотивите на вота на недоверие са слаби и няма достатъчно ясни аргументи, че това правителството трябва да си ходи, коментира Ивайло Мирчев.

"Кметове и бивши министри на ГЕРБ, които имат грешки в корупционен план, или отиват да се снимат пред герба с Пеевски, или знаят какво ги чака през институциите, които той владее. Както КПК сега работи за кметовете на опозицията, много бързо може да се разработи за предишните грешки на хората в ГЕРБ. Те го знаят много добре това. И тъй като не искат, да поздравят бай Ставри в Централния софийски затвор, правят каквото им каже Пеевски. Има процес в ГЕРБ в цялата страна - последният пример е от Разград, където областният координатор на ГЕРБ отиде в ДПС-Ново начало при Пеевски".

По тези теми вот на недоверие не е имало, подчерта Мирчев във връзка с коментара на премиера Желязков, че внесеният от ПП-ДБ вот повтаря теми, по които вече е имало внасяни и гласувани вотове.

"Възраждане" продуцират вотове на недоверие, които укрепват правителството, каза той в отговор на въпрос дали ПП-ДБ ще подкрепи заявения пореден техен вот на недоверие, който ще бъде заради безводието.

Има рекорден бюджетен дефицит и твърде вероятно е да излезем над 3%, посочи депутатът от ПП-ДБ и коментира:

"Няма сфера от обществения живот на страната, където има обществени поръчки и определени интереси, в които този нелегитимен център на власт да не е ударил по масата и да не е казал коя поръчка къде трябва да отиде".

Ивайло Мирчев подчерта, че "трябва да се мисли за бъдещето на България, което не е само с борбата с корупцията и завладяната държава, а да мислим и за сигурността си, като преосмислим много добре къде е Русия в тази наша сигурност и доколко тя не допринася за нашата дестабилизация".



