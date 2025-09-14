10 неща, които едва ли знаете за Венета Райкова

Венета Райкова е най-обсъжданото тв лице в последните дни. От 1 септември тя е автор и водещ на предаването „Преди обед” по Би Ти Ви. Родена в Попово на 2 май 1974г., на 15-годишна възраст печели конкурс за фотомодели и манекени. На 18-годишна възраст започва да работи като журналист, минава през вестници, БНТ, телевизия „Евроком”, Нова тв, ТВ7, за да стигне до сегашната си позиция в Би Ти Ви. Била е модел в София и Виена, има корица на „Плейбой”, а предаването й „Горещо” до днес се смята за едно от най-добрите в областта на светската тв журналистика. Автор е на 10 книги, всяка от които е бестселър.

1 Мрази спорта

Тв звездата винаги е разчитала на добрия си ген, за да има добра фигура. Още от малка са й предлагали да влезе в отбори по всякакви спортове, защото била слабичка и имала подходяща за целта фигура. Тя обаче ненавижда спорта. „Всички опити да ме направят спортистка пропаднаха!”, откровена е Венета. Явно е спечелила шестица от генетичната лотария, защото въпреки отказа й да тренира, до днес, вече на 51 години, тя няма проблеми с теглото.

2. Никога не е пазила диета, не пие алкохол

Освен че не спортува, Венета отказва и да пази диети. На закуска обича да хапва мекици и пържени филии със сладко. За обяд любими са й пържолите. Не се ограничава с храната и не може да се лиши от месото в чинията си за нищо на света. Много нейни фенове обаче подозират, че това, което за нея изглежда много храна, за други може би е символично количество. Пържените филии в чинията й са една или най-много две, а не половин хляб, както повечето лакомници обичат. Тайната е в грамажа. Освен това Венета не вечеря по-късно от 19,30 часа и не консумира никакъв алкохол.

3. Сънува Ванга в нощта на смъртта й

Водещата е сънувала Ванга в нощта преди смъртта на врачката. Двете никога не са се срещали на живо, но пророчицата идва в съня на Райкова и започва да й говори. Венета сънува този разговор със субтитри – като на филм, каквито вероятно е гледала по телевизията. На следващия ден от новините разбира, че врачката си е отишла от този свят. След време снима филм за нея в Петрич, носят на екипа бутилка мента, защото Ванга обичала от време на време на се черпи с това питие. Без никой да докосва бутилката, тя пада на земята и се чупи. Всички казват, че Ванга е с екипа в този момент.

4. Дарява 10% от доходите си

Открай време водещата спазва златното правило за дарение, описано в Библията. Тя отделя 10 на сто от доходите си за благотворителност. Не го прави показно – по телевизията, на големи събития или с цел самореклама в социалните мрежи. Не се включва често и в големи кампании, а дарява парите лично на хора, които имат нужда от тях. Така е сигурна, че средствата ще отидат по предназначение и никой няма да злоупотреби с добрината й.

5. Печели „Сделка или не” с визуализация

Венета Райкова е първата, която печели голямата награда в шоуто на Нова тв „Сделка или не”. Това става през 2006 г., когато тече първият сезон на предаването. Водещата влиза в него веднага след участие в риалитито „ВИП Брадър”. По онова време голямата награда е 75 000 лева. Вечерта преди участието си Райкова упражнява набиращия популярност в онзи момент метод „Силва”, свързан с визуализация на това, което искаш да ти се случи. Тя започва да си представя победата – как отваря кутия с максималната награда в предаването. „Когато водещият ме попита коя кутия си избирам, аз казах първото число, което ми дойде в главата, и до края не приех сделка за смяна на кутията”, спомня си звездата. „Дори и с един лев да си тръгна, искам да си видя късмета!“, категорична е тя. Оказва се, че е избрала кутията с голямата награда, точно както е визуализирала.

6. Ходила на психолог, но не била доволна

В предаването „Преди обед” Венета често подчертава, че не ходи на психолог. Това обаче не е съвсем вярно. Тя е правила консултация при специалист, но се разочаровала и затова спряла. Ето какво разказва в интервю за сп. „Биограф”: „Наложи се веднъж и аз да посетя компетентно лице, но не останах доволна. И там осъзнах нещо изключително важно – отговорът е вътре в нас. Всичко, което искаме да попитаме тези хора – психолози, психиатри, ние вече го знаем. Например – отиваш и започваш да споделяш – този човек не ме прави щастлива, изнервя ме, натоварва ме и прочие. Ами, не е нужно да питаш никого – ти вече знаеш, усещаш го с всяка клетка, че повече не трябва да общуваш с него. Раздели се”, споделя опит Райкова. След това прозрение тя решава да не ходи повече на психолог. Прави обаче впечатление, че в „Преди обед” често изпуска по някоя сълза по време на интервюта. Може би все пак не е лошо отново да помисли за споделяне на болката си с професионалист, който може да й помогне да я преодолее.

7. Подарява книгите си на библиотеки

Водещата е пристрастена към книгите – не само да пише, но и да чете. В един момент от живота си имала две стени с томове в дома си и продължавала да купува още и още. Прочела обаче, че не е хубаво да държиш в дома си много вещи. Започнала да подарява всичко, което не използва постоянно – дрехи, чанти, обувки. Най-трудно й било с книгите. Тях оставила за последно. Когато не останало нищо друго за раздаване, започнала чрез познати да дарява прочетените томове на различни библиотеки в страната ни. В Стрелча например е изпратила 120 книги. Нейни томове има и в други градчета и села в страната. Но държи даренията й да остават анонимни.

8. Учи право заради майка си

През 90-те години на миналия век, когато Венета завършва гимназия, на мода е да се учи право. Майка й с години повтаряла, че дъщерята трябва да стане юрист. Затова, когато дошло време да кандидатства в университет, амбициозната девойка записва „Право”. За тази специалност по онова време приемът е изключително труден, но тя се преборва за място в Софийския университет и започва да учи. Паралелно с това работи като телевизионен журналист. Трудните изпити взима единствено с надежда, че един ден ще работи в съда в някой крайморски град и след работа ще пише книги на плажа. Когато обаче се дипломира, преценява, че не й се работи в съд. И остава в телевизията.

9. Отказва се от второ дете, защото няма кой да й помага

Звездата не крие, че е останала с едно дете, вместо да роди две или повече, не защото не обича децата, а защото не е имало човек, на когото да разчита за помощ. Сина си Патрик тя отглежда сама заедно с баща му Тихомир. Не разчитат на баби и роднини, в същото време амбициозната Венета не се отказва от работата си, за да е майка на 24-часово работно време. Това внася огромно напрежение и умора в живота й. Категорично се отказва от идеята за второ дете просто защото осъзнава, че няма сили да го отгледа.

10. Вярва в преражданията – била е мъж

Райкова вярва в преражданията на човешката душа. Правила си е регресии при популярния кабалист и астролог Гал Сасон, който идва в България поне веднъж годишно. Той я връщал към моментите на смъртта й в предишни животи. Два пъти журналистката се видяла като мъж, когото убиват. Първия път била римски войник, намушкан с копие, а втория – парижанин, удушен от свой приятел, който му завиждал.



