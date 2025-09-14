Украински дронове удариха огромен нефтохим в Русия

През нощта на 14 септември безпилотни апарати атакуваха Ленинградска област на Руската федерация. На територията на Киришкия нефтопреработвателен завод избухна пожар, съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко. „В района на Кириши бяха унищожени три дрона. Пожарът на територията на завода КИНЕФ, възникнал в резултат на падането на отломки от дрон, е ликвидиран. Пострадали няма“, написа той.

Според ASTRA, Киришкият нефтопреработвателен завод се смята за един от най-големите в Русия и е способен да преработва около 20 млн. тона нефт годишно.

Украинските Сили за безпилотни системи потвърдиха поразяването на Киришкия НПЗ.

В резултат на атаката на територията на предприятието е възникнал мащабен пожар, което се потвърждава от сателитни снимки на NASA FIRMS. Последиците от удара се уточняват.

Ударът е нанесен на разстояние 800 км от украинската граница. Този НПЗ е основен доставчик на нефтопродукти за Санкт Петербург, Ленинградска, Новгородска и Псковска област.

Украинският Генщаб потвърди атаката. В своето съобщение Генералният щаб пише, че Киришкият НПЗ произвежда около 80 вида нефтопродукти, включително автомобилни бензини, дизелово и авиационно гориво, и е „ангажиран с осигуряването на потребностите на въоръжените сили на РФ“.

През пролетта на тази година украински дронове вече атакуваха Киришкия НПЗ. Тогава властите съобщиха, че в резултат на „падането на отломки“ от безпилотници е била повредена външната конструкция на един от резервоарите на предприятието.

В Пермския край с дронове бе атакуван химическият завод „Кемикалс“ — един от основните производители на метанол в Русия. Предполага се, че е ударен новият цех, пуснат в експлоатация през 2023 година.

Руските власти уверяват, че ситуацията е „под контрол“, но мнозина се питат: колко дълго могат да издържат релсите, небето и рафинериите на Русия под подобен натиск?