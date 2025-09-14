  • Instagram
Част от училищата ще започват учебния ден по-късно

Част от училищата ще започват учебния ден по-късно

БНТ
Част от училищата вече са взели решение за по-късно започване на учебния ден. Това съобщи пред БНР министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това.

Основна предпоставка е да не са на две смени. Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226. Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища.

Намалени бяха учебните заведения на двусменен режим и по линия на намаляване на приема.

Ако учениците стават по-късно, тогава се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати.

Най-големият проблем е в София. Над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени".

И в момента продължава записването на първокласници, обясни министърът в предаването "Неделя 150".

"Работи т.нар. Механизъм за обхват на децата. Очакваме първокласниците да бъдат около 57 хиляди. Това е по-малко от предходните години.

Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди".

Тази година имаме по-висока ремонтна активност през лятото, посочи още Красимир Вълчев.

"Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на такава. Около 250 ремонта няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради".

