Зеленчукова яхния с картофи за Кръстовден

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

картофи - 1 кг

домати - 1 буркан червени стерилизирани

лук - 2 глави /100 гр./

чушки - 3 бр. червени

чесън - 3 скилиди

олио - 50 мл.

червен пипер - 1 супена лъжица

- 1 супена лъжица чубрица

сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Картофите се измиват, обелват и нарязват на едри кубчета.

Чушките се измиват, изчистват от семките и се нарязват на дребни парчета.

Лукът се обелва и нарязва.

Чушките и лукът да не се пържат и задушават!

Олиото се загрява в тенджера и се поставят всичките продукти.

Доматите, ако не са обелени преди стерилизацията, след изваждане от буркана, се обелват много лесно и тогава се поставят в тенджерата.

Налива се вода, докато се покрият продуктите. Вари се на слаб огън, докато се сварят картофите - около 35 минути.

