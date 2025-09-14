  • Instagram
Зеленчукова яхния с картофи за Кръстовден

Веселина Константнова/gotvach.bg
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

  • картофи - 1 кг
  • домати - 1 буркан червени стерилизирани
  • лук - 2 глави /100 гр./
  • чушки - 3 бр. червени
  • чесън - 3 скилиди
  • олио - 50 мл.
  • червен пипер - 1 супена лъжица
  • чубрица
  • сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Картофите се измиват, обелват и нарязват на едри кубчета.

Чушките се измиват, изчистват от семките и се нарязват на дребни парчета.

Лукът се обелва и нарязва.

Чушките и лукът да не се пържат и задушават!

Олиото се загрява в тенджера и се поставят всичките продукти.

Доматите, ако не са обелени преди стерилизацията, след изваждане от буркана, се обелват много лесно и тогава се поставят в тенджерата.

Налива се вода, докато се покрият продуктите. Вари се на слаб огън, докато се сварят картофите - около 35 минути.

Източник: gotvach.bg

