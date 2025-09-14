Зеленчукова яхния с картофи за Кръстовден
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
- картофи - 1 кг
- домати - 1 буркан червени стерилизирани
- лук - 2 глави /100 гр./
- чушки - 3 бр. червени
- чесън - 3 скилиди
- олио - 50 мл.
- червен пипер - 1 супена лъжица
- чубрица
- сол
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Картофите се измиват, обелват и нарязват на едри кубчета.
Чушките се измиват, изчистват от семките и се нарязват на дребни парчета.
Лукът се обелва и нарязва.
Чушките и лукът да не се пържат и задушават!
Олиото се загрява в тенджера и се поставят всичките продукти.
Доматите, ако не са обелени преди стерилизацията, след изваждане от буркана, се обелват много лесно и тогава се поставят в тенджерата.
Налива се вода, докато се покрият продуктите. Вари се на слаб огън, докато се сварят картофите - около 35 минути.
Източник: gotvach.bg
Коментирай
Най-четено от Любопитно
Коридорът на затъмненията: Какво означава това за вашата зодия?12:59 10.09.2025 | Любопитно
Седмичен хороскоп от 15 до 21 септември 2025 г.15:00 13.09.2025 | Любопитно
Последно от Любопитно