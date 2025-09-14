Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие

Отнасяме се сериозно към вота на недоверие. Не подценяваме нито един аргумент за него. Но докато имаме подкрепата на мнозинството - това правителство ще продължава да работи. Ние сме подкрепяни и от партии в ляво, и от партии в дясно. Да се надяваме, че късогледството ще бъде преодоляно, надяваме се, че ще видят какви ще са последиците за България, ако нямаме европейско правителство. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на откриването на последния участък от магистрала "Европа".

Още в древността хората са правили водосвет и свещениците са ръсели с кръстове по домовете на хората. Всички са имали желание да видят светия кръст. За да се случи това свещеникът го повдигал достатъчно високо над главата си или го „въздвижва”. Именно от там идва името на самия празник.

Според народните вярвания на този ден денят и нощта се кръстосват, което значи, че се изравняват по времетраене. Неприятната новина е, че на този ден водите в морето стават много по-студени и температурите започват да спадат.

В някои райони на страната празникът е наричан гроздоберник, тъй като това е периодът, в който започва да се обира гроздето.

"При нас политическият театър продължава. Това, което днес, без фанфари и ленти, даваме началото на експлоатацията на АМ Европа. Тя свързва България, София, с Европа, в третия кабинет на премиера Борисов бяхме заедно с всички колеги, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че в много кратно време ще открием и българския участък, но последваха 4 години безвремие. Но благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП успяхме да завършим това, което бе изоставено с години, съумяваме да довършим това, което бе забавно толкова години. Скоро ще пуснем и участък от "Хемус". Това е смисъла от тези правителства. Имаме нужда от предвидимост, за всички обекти, които решават и въпросите на пътната безопасност, по добрия контрол и подобряват качеството на живот", заяви премиерът Желязков.

Много внимателно следим обстановката с въздушния трафик, взели сме мерки. Страната ни винаги е била готова да реагира. Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса, каза още той по повод навлизането на руски дронове в Полша и в Румъния.