Борисов: "Вятърът на Промяната" забави пускането на АМ Европа, струва ни 50% по-скъпо

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов присъства на откриването на последния участък от магистрала "Европа". Пред журналисти той заяви: "От Божурище ще разберат най-много. Тези задръствания ще минат вече от тук. Костинброд, Драгоман, Сливница, Волуяк ще се радват най-много. Като я почвахме тя минаваше през скали, населени места, гора. Трябваше международната влакова линия да се измести. Само ние си знаем как беше".

Резултатът е 505 по-скъпо и 3 години по-късно. Забави го вятъра на Промяната. Струва ви 50% по-скъпо. Тук индексацията е най-малка. Хемус е двойно. Народа си плати цената. Цените вече са други. Но да не си помрачаваме дните. Нещо хубаво за тази част на България, хубаво за тол системата, ще генерира пари", каза Борисов.

На въпрос дали трябва да има оставки в МВР след случая с бития полицейски шеф в Русе, Борисов каза: "Това са глупости!". Според него вътрешният министър би се изказал емоционално за всеки гражданин, който получи подобни травми на тези на комисар Николай Кожухаров.

„Нима няма да се изкажете, ако е ваш колега? Ще се изкажете! Не се хващайте за думите. Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Има технологичен период. И понеже кметът се изказа, областният се изказа, и ако те не се бяха изказали… Човекът бере душа там, загубил литър и половина кръв, те какво да кажат – битият е виновен. Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи“, коментира Борисов.

Според него реакцията на премиера Росен Желязков е била адекватна. Относно опозицията и критиките от тяхна страна, Бойко Борисов каза:

„Техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият по между си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?“.







