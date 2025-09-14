  • Instagram
Хубавата Магдалина проговори за раздялата с Карлос Насар

Хубавата Магдалина проговори за раздялата с Карлос Насар
Дълго чакано признание направи гимнастичката Магдалина Миневска. 19-годишната спортистка, която 3 години любеше шампиона Карлос Насар, се съвзема от раздялата и е готова да продължи напред.

Цяла лято тийнейджърката не спира да се забавлява, обикаляйки редица нощни клубове. Красавицата живее на макс, но не пропуска да се погрижи и за емоционалното си състояние. Талантливото момиче развива успешно социалните си мрежи, където получава голяма подкрепа от феновете.

"Ти си най-красивото момиче! Някои хора само могат да съжаляват, че те изпуснаха", пише почитател на девойка.

Ясно е, че "изпусналият" е именно бившият ѝ Карлос.

"За по-добро е", отговаря с надежда хубавицата.

Но Маги не е единствената, която е затворила страницата. Преди месец "България Днес" първи разкри, че най-добрият ни щангист се е загаджил с друга топ спортистка - волейболистката Александра Костадинова. Двамата все още се крият от медийните среди и пазят любовта си в тайна.

