DJ BOBO и тоалетна хартия в разседването срещу кмета на Варна

Световноизвестният диджей Бобо влезе в разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев! Това стана ясно при разглеждане на мярката за неотклонение на градоначалника в Софийския градски съд, пише "България Днес".

Защитата разкри, че разследващите от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изискват ненужна според тях информация, за да пълнят кориците на делото, което вече е набъбнало до 40 тома. Те са писали писма на Община Варна, като едно от питанията е било свързано с участието на музикалната звезда в програмата за празника на Варна на 15 август т.г.

Не е ясно по какъв начин диджей Бобо е свързан с разследването срещу организирана престъпна група за подкупи, по което е погнат Коцев. 98% от доказателствата нямат връзка с предмета на доказване, твърдят защитниците на варненския кмет. Те се учудват и на друга изискана информация - относно това за колко пари е купувана тоалетната хартия в общината.

Благомир Коцев е зад решетките вече повече от два месеца. Той е подпукан заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов за група за подкупи и пране на пари, действала от юли до 19 ноември 2024 г. Проблемите им с правосъдието започват след показания на Пламенка Димитрова. Бизнесдамата, която има множество спечелени обществени поръчки за доставка на храна при предишното управление, се жалва, че е загубила търг, след което й е поискан подкуп.

Коцев, Стефанов и Кетелиев са обвинени, че през август 2024 г. са поискали рушвет, който се равнява на 15% от обществена поръчка на стойност над 1,5 млн. лева. Според защитата бизнесдамата първо казала, че Коцев й искал пари, а после твърдяла, че било индиректно, през други хора.

"Пламенка Димитрова на няколко пъти искаше среща с мен, но аз отказах. Не съм искал подкуп", отсече в залата кметът.

Първоначално Димитрова споменава и името на съпредседателя на ПП-ДБ Асен Василев, уточнявайки, че й е било казано, че той знае за предполагаемата корупционна схема. Замесването на депутат стана повод делото да бъде докладвано от КПК на Софийската градска прокуратура (СГП), а не на Окръжната прокуратура във Варна (повече за това - виж карето - б.а.).

След като прекарва почти два месеца при дървениците и хлебарките в следствения арест в София, Коцев и защитата му подават искане за промяна на мярката му. Юристите се жалват, че прокуратурата се е забавила с придвижването му до съда и дори подават сигнали до редица ръководители.

От държавното обвинение отговориха, че действат по разследването и дори са били призовали редица служители на общината, за да бъдат разпитани като свидетели. Те обаче не се явили на посочената дата в края на август.

Все пак от прокуратурата са успели да проведат някои разпити. Един от козовете са показанията на главната юрисконсултка Мария Димова, която работи в общината от 2008 година. Тя споделила, че Коцев я е притискал да напусне работа и да получи 6 заплати наведнъж. След като отказала, е понижена да работи в подразделение "данъци и такси". Самият кмет обясни, че Димова не се е справяла с изпълнението на задълженията си.

Друг от свидетелите проговорил, в че общината имало партийна касичка, която трябвало да се захранва от служители на общината с по 5 хиляди лева на месец за Коцев и 2000 за ПП-ДБ.

В ябълка на раздора между страните стана заместникът на Коцев - Диан Иванов. Той първо даде уличаващи показания срещу шефа си, после се отказа от тях, като обяви, че ги подписал под натиск от разследващите. Постът му в социалните мрежи, с който обяви отказа, беше приложен по делото от адвокатите. Причината е, че след обрата в средата на юли все още Иванов не е разпитан, за да потвърди коя версия поддържа.

"Повторен разпит на Диан Иванов ще бъде направен, но той не е от значение за обвинението", контрираха от прокуратурата. Оттам са категорични, че думите му съвпадат и с показанията на други свидетели като Пламенка Димитрова.

От държавното обвинение изтъкнаха, че Благомир Коцев не се е възползвал от правото си да иска доказателства като разпити на свидетели.

Според прокуратурата Коцев трябва да остане в ареста за предстоящите експертизи и разпити на свидетели. Опасността да извърши престъпление не била отпаднала. Освен това двата месеца, през които Коцев е в ареста, не били прекомерен срок. Законният срок бил осем месеца.

Тези думи накараха залата да избухне в смях. Тя беше изпълнена с важни хора от ПП-ДБ като Кирил Петков, Лена Бориславова, Николай Денков, Атанас Атанасов и др. "Защо се смеете? Законът е такъв! Ако законът предизвиква смях у вас, част от вас може да решите този проблем", скастри депутатите съдия Ани Захариева.

Защитата е на мнение, че прокуратурата иска неоснователно Коцев да остане на топло, за да можела спокойно да си върши работата и да си назначава експертизи. Една от тях е психиатрична. По всяка вероятност е за състоянието на един от свидетелите - Светослав Симеонов. Той проговорил срещу Коцев, но се оказало, че има раздвоение на личността и употребявал наркотици. Ежедневно висял пред общината, като мечтата му била да го вземат на работа.

"Светльо Лудия ме чакаше всеки ден, пишеше писма до Министерския съвет и къде ли не. Той има фиксидея - да бъде назначен за директор по инфраструктурата", обясни Коцев за злополучните си срещи пред работното място.

Няма престъпление на Асен Василев

Районната прокуратура във Варна не е открила данни за престъпление на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев по случая със задържания варненски кмет Благомир Коцев. Това става ясно от нейно постановление, с което се отказва образуване на разследване за набедяване по сигнал на Василев срещу Пламенка Димитрова, основната свидетелка срещу Коцев.

Постановлението беше представено в съдебната зала от адвокат Ина Лулчева, която защитава кмета на Варна. Защитата на Коцев оспорва разглеждането на делото в София от самото начало, тъй като името на Василев не се споменава в обвинението срещу Коцев. Самият депутат също няма повдигнато обвинение.

Поради тази причина Василев подаде сигнал за набедяване срещу Димитрова. Варненската районна прокуратура обаче е отказала да разследва, след като е открила, че в показанията на свидетелката изобщо не се посочват данни за престъпление на Василев. Затова и не може да има набедяване.

От защитата приемат показанията на основната свидетелка за нелогични, защото обществената поръчка, за която бил искан подкуп, вече била приключила. Освен това от обвинението не сочели механизма на схемата - кой каква функция е изпълнявал. Споменавали се неизвестен депутат и неизвестни хора, посредничели за рушвета.