НА ЖИВО Пускат в движение последния участък от АМ "Европа"

НА ЖИВО Пускат в движение последния участък от АМ "Европа"
Очаква се последният участък от автомагистрала "Европа" да бъде пуснат в експлоатация тази сутрин. Трасето му е 16,5 километра и е между Сливница и Софийския околовръстен път, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Символичното пускане на отсечката за движение ще бъде от 9 часа. Лентата ще бъде прерязана от регионалния министър Иван Иванов, премиера Росен Желязков, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Строителството на този лот е финансирано с пари от държавния и от европейския бюджет.

Магистралата е част от трансевропейската транспортна мрежа. След граничен пункт "Калотина" на сръбска територия трасето продължава като автомагистрала А4 към Ниш.

