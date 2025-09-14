  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +19 / +21
Пловдив: +20 / +25
Варна: +17 / +21
Сандански: +22 / +23
Русе: +19 / +21
Добрич: +16 / +17
Видин: +18 / +21
Плевен: +20 / +27
Велико Търново: +17 / +24
Смолян: +13 / +14
Кюстендил: +18 / +21
Стара Загора: +17 / +20

Пак сблъсък между кола и цистерна, миеща улиците в София

  • Сподели в:
  • Viber
Пак сблъсък между кола и цистерна, миеща улиците в София
A A+ A++ A

Отново катастрофа между автомобил и цистерна, миеща улиците в София, съобщи бТВ.

Инцидентът е станал в неделя рано сутринта на кръстовището между бул.

„Константин Величков“ и ул. „Възкресение“.

Към момента няма данни за пострадали хора. На място има аварийни екипи, разчистващи катастрофата.

Припомняме, че в събота имаше подобен инцидент, само че на столичния бул. „Цариградско шосе“, където челно отново се сблъскаха камион, миещ улиците и автомобил.

Тогава обаче тежкотоварният автомобил се е движел в насрещното движение.


#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите