Дневен хороскоп за 14 септември, неделя

22–23 лунен ден: Днес Луната в Близнаци ще улесни изпълнението на деловите партньорски задължения и обмена на лични симпатии, но такава хармонизация на отношенията е само едната страна на монетата. Другата страна може да се изрази в объркано и неефективно общуване. Възможна е бъбривост, дребнавост, склонност към лекомислени коментари. Вероятни са смущения в комуникационните линии и при пътувания, при водене на служебна кореспонденция, при изпращане на документи или заявки, доставка на стоки или обръщение към сервиз. Възможно е объркване в детайлите на медицинска информация и документация. Колкото повече наближава вечерта, толкова по-голям е рискът от задънени улици и пропуски.

Овен

Хубавите моменти от този ден могат да бъдат съпътствани за Овните от трудности в комуникацията. Развитието на нужните им връзки ще бъде подпомогнато от интерес към сътрудничество, а затруднено от начина на общуване (например бъбривост и склонност към фиксация върху дреболии). Възможни са моменти на объркване и затруднения по пътя, в служебната кореспонденция, при обръщение към сервиз. Пътуванията и срещите не бива да се отлагат за вечерта.

Телец

Днес Телците могат да се надяват на успех в текущите си дела, но за това ще трябва да повишат вниманието си. Добри възможности могат да се изплъзнат, ако връзката е лошо установена или получената информация е неправилно разбрана. Допълнителна педантичност няма да е излишна при финансови въпроси, поддържане на нужни връзки, работа с документи и текстове. Не бива да се отлага до вечерта покупката и плащанията.

Близнаци

Днес Близнаците са склонни да се подчиняват на навиците си и променливото си настроение. Понякога интуитивно ще избират успешна тактика, но в важни дела това по-често ще работи срещу тях. Могат да допуснат грешка в мисленето или общуването, да представят неправилно идеите си и да останат неразбрани от нужните хора. Не бива да избират този ден за важно делово или семейно съвещание.

Рак

На Раците звездите подсказват, че днес личната им фортуна може временно да ги напусне, оставяйки успеха или провала на плановете им на волята на случайността. До късно вечерта е възможна зависимост от информационния фон, хора, мнения и обстоятелства. Преговорите и кратките пътувания може да се окажат не особено продуктивни. Не винаги ще е лесно да се избере оптимален маршрут, да се намери подходящ събеседник или спътник.

Лъв

Днес Лъвовете могат да изпитат удоволствие от свободния начин на живот, неформалната обстановка, приятелските и романтични срещи, развитието на необичайни партньорски и колективни проекти в начална експериментална фаза. Звездите съветват да удвоят вниманието си, ако разговорът засегне финансови или други практически детайли: доза меркантилност и педантичност ще ги предпази от повторение на минали грешки.

Дева

На Девите звездите подсказват, че днес не е най-успешният им ден. Може да протече гладко и дори да донесе определени успехи, ако е посветен на рутинни дела и не е свързан с лична отговорност. Не е най-добрият момент за необратимо решение, важно съвещание, интервю, посещение в институция, представяне на таланти или мнение, доверителен разговор за лични планове и нужди.

Везни

Този ден ще бъде по-успешен за Везните, ако заложат на своето обаяние, таланти или делови качества. Много Везни ще получат шанс да успеят благодарение на предприемчивостта си, общителността или умението да предизвикват симпатия. Възможностите им може да бъдат ограничени от нюанси в здравословното състояние или външни условия (например проблеми със свързаността). Не е препоръчително да се тръгва на път в тези лунни дни.

Скорпион

На Скорпионите звездите подсказват, че днес късметът е по-скоро въпрос на случайност, отколкото плод на усилия и прецизни изчисления. Опитът да се предвиди всичко до най-малкия детайл понякога ще пречи (докато доза лек авантюризъм, напротив, ще доведе до положителен ефект). Не е желателно да се планират важни пътувания, сложни задачи и отговорни срещи за този ден.

Стрелец

За Стрелците този ден ще бъде по-комфортен, ако не се налага да водят отговорни преговори, да контактуват с началници и институции, да дават отчет за действията си. Много по-приятно и успешно ще протече свободното лично и делово взаимодействие с неформален оттенък, което не изисква педантично вглъбяване в детайли. По-добре е да се избягват интервюта и консултации в този ден.

Козирог

Днес звездите предупреждават Козирозите за възможни сривове, забавяния и миниизненади, които могат да усложнят изпълнението на всякакви задачи и контакти. Вероятността от загадки и пречки ще се увеличи с настъпването на вечерта. Не е желателно да се обръщат към институции и сервизи, да тръгват на път, да се занимават с документация и кореспонденция, да започват първи етап на работа или лечебни процедури.

Водолей

Днес звездите съветват Водолеите да хванат добрите шансове в първата половина на деня. Към вечерта ще започне да намалява нивото на късмет и обратната активност от страна на нужните хора, полетът на вдъхновението и доверието в съдбата може да се заменят със съмнения и ровене в детайли. Също така вечерта могат да се съживят сенки от миналото, да напомнят за себе си неизживени психологически комплекси, нюанси в самочувствието или неизплатени дългове.

Риби

На Рибите звездите подсказват, че това не е най-добрият ден за лични консултации, делови и лични преговори. Много Риби ще се чувстват несигурни, тъй като позициите им ще бъдат отслабени от завърнали се тайни съмнения или сенки от миналото. За тях ще се увеличи рискът от недоразумения с всеки събеседник, включително с близък човек. Разговорите за нови планове, различни модернизации могат да стигнат до задънена улица.