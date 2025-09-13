ВИДЕО Антиправителствен протест тече в Триъгълника на властта

Национален антиправителствен протест започна пред Парламента. Той е свикан от партия "Възраждане" и няколко граждански организации.

Организаторите събират и подписи в подкрепа на провеждането на референдум за запазване на българския лев. Ето какво казаха пред БНР участници в демонстрацията, сред които и бившият председател на СЕМ Соня Момчилова:

"Просто не бива да продължаваме да се примиряваме и да живеем като стадо, защото точно така биваме третирани от нашите управляващи".

"Свобода и пак свобода, защото ако "дигиталният Юан" в Китай отива за благоденствието на Китай, аз не искам моите пари да отиват за войни. Аз съм пацифист".

"Налагането на еврото от мафията представлява колосален грабеж на народа, което си е така. Моите мотиви са същите като на всеки нормален човек в Европа и в Еврозоната. Просто не трябва да влизаме там".

Впоследствие движението по столичния бул. "Цар Освободител" беше блокирано от протестиращите пред парламента, които настояват за оставка на правителството. Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов обясни:

"Посланието е едно – оставка. Оставка на това правителство, за да запазим България, за да запазим българския лев. Нашият призив към всички свободни българи е, не само тук в София, има протести в цялата страна, нашият призив е – хора излизайте, обединявайте се, сваляйте това правителство".