Хиляди християни се събират на Кръстова гора за Кръстовден

В навечерието на един от 12-те големи християнски празници - Въздвижение на Светия кръст Господен, по-популярен като Кръстовден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора, където се вярва, че се съхранява частица от Светия Кръст Господен.

Празникът се свързва с чудодейното явяване на Светия кръст на император Константин Велики през 312 година.14 години по- късно неговата майка Елена открива в Палестина гроба Господен и изпратила малка частица от него на сина си в Константинопол, а самият кръстът бил положен в главната Йерусалимска църква.

Вярва се, че в нощта срещу 14 септември, когато е осветен храмът на гроба на Исус, небето се отваря и всички молитви на този ден ще бъдат чути. Това вярване всяка година привлича на Кръстова гора хиляди богомолци, които с упование пренощуват в подножието на манастира "Света троица".

Тук в 19 и 22 часа ще има богослужения пред светата литургия, която в полунощ ще отслужи пловдиският митрополит Николай, разказа игуменът на манастира архимадрит Висарион

Заради потока от автомобили и автобуси, които ще се качат на Кръстова гора, се очаква затруднение на движението в района. От полицията в Пловдив съобщиха, че са предприели мерки срещу пътни инциденти и призоваха шофьорите за търпение и стриктно спазване на указанията.