Във ВВС отдават почит на загиналите преди година пилоти

С тъга и болка свеждаме глави в знак на почит пред паметта на нашите колеги-летци подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин от 12-та авиационна база в Долна Митрополия, заявиха от Военновъздушните сили във Фейсбук.

На 13 септември 2024 г. двамата пилоти загинаха при катастрофа с учебно-боен самолет L-39ZA. Инцидентът стана при подготовката на демонстрации, които предстояха в авиобаза „Граф Игнатиево“ на 14 септември, по случай 20 години от приемането на Република България в НАТО и 35 години самолет МиГ-29 на въоръжение в българските ВВС.

Междувременно Военно-окръжната прокуратура в Пловдив удължи срока за разследване на инцидента.



