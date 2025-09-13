Първата любов на Азис бил... Винету!

За всеки човек първите трепети на любовта са свързани със спомени, които остават за цял живот. При Азис обаче този спомен е по-нестандартен – неговата „първа любов“ не е конкретно момиче или момче от ученическите години, а героите от култовия сериал по романите на Карл Май.

В тийнейджърска възраст попфолк изпълнителят бил запленен от приключенията на Винету и Ташунко Сапа, в образите на които зрителите в България свикнаха да виждат актьора Гойко Митич. Тъкмо тези герои се превръщат в първия му идол и емоционална привързаност.

В реалния си живот Азис разказва, че е имал много любов и предимно щастливи връзки. Певецът остава в добри отношения с всичките си бивши партньори и подчертава, че никога не е изпитвал злоба или желание за реванш. Дори трудните моменти и грешките в личния му път той приема като необходими уроци, които са го изградили. „Трябваше да се случат, за да се поуча“, обяснява Азис.

Въпреки че е преживявал и разочарования, както и опити за унижения в любовта, изпълнителят твърди, че никога не е таил омраза или негативни мисли. Според него най-важното е да извлича от всяка връзка толкова, колкото тя може да даде, а след това да продължава напред. Особено държи на свободата във взаимоотношенията и признава, че никога не би „задушавал“ партньор: „Много силно обичам, но никога не задушавам“, категоричен е певецът.

Любопитно е, че романите на Карл Май и образът на Винету се оказват важни не само за личната история на Азис. Емблематичният роман е и любимата книга на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той многократно е заявявал това в публичното пространство, а фактът постепенно се превърна в запазена марка на неговия публичен образ. Докато при Азис Винету остава символ на първите младежки вълнения, при Борисов романът се превърна в отправна точка на медийни шеги и политически коментари.

И двамата обаче споделят едно общо нещо – впечатлението, че приключенските истории на Карл Май оставят трайна следа. За едни те са първа любов и вдъхновение в тийнейджърските години, за други – спомен от детството и символ на вярност, чест и приятелство. Неслучайно Винету продължава да присъства в българската културна памет и да бъде част от личните истории на толкова различни хора.