Даниел Лорер: Ясно е, че правителството няма да падне

Ясно е, че правителството няма да падне - то е правителство на малцинството, подкрепяно от "Ново начало" - те не го и крият. Това коментира в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер, след като партията му вчера внесе поредния вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Ние сме опозицията, която трябва да им напомня, че те не са сами. За разлика от другата опозиция - на "Възраждане", която иска да руши, и хубавата новина на този парламентарен сезон е, че тях ги няма в Народното събрание. Тяхното отсъствие позволява преди всичко в парламента да се води нормален дебат - да си говори коалицията с опозицията и все пак нещо да се чува. Когато "Възраждане" са там, има само крясъци, викове, късане, рушене, от време на време палене по улиците".

Най-важното от мотивите на вота идва от доклада на ЕК за върховенството на закона, заяви Даниел Лорер и определи документа като "жълт картон" за правителството.

"Следващият картон би бил т. нар. структурен диалог - европейски термин за това, че те ще ни кажат как да оправим тези проблеми и това ще се случи на управляващите, ако те продължават да не обръщат внимание. С този вот на недоверие ние обръщаме внимание".

Друг от мотивите е изборът на шеф на ДАНС - според ПП-ДБ управляващите се опитват да форсират избора на човек, който е компрометиран, защото навремето е опропастил машинното гласуване.

"Същия подход прилагат и при избора на шеф на НСИ - като сменят закона, тъй като този човек е мандатен и нямат очевидна причина. Явно им пречи. Ние видяхме, че той не даде определена информация на КЗП и КЗК, защото беше незаконно тяхното искане. Това е видимо външната причина, освен чисто спекулативните - че се задават тежки времена, защото идват бюджетните резултати и те няма да са добри".

Темата за следващия вот на недоверие вероятно ще е изпълнението на финансовата политика, защото правителството го очаква сериозен дефицит, каза още депутатът.

Той призова да се намали политическото говорене по случая с побоя в Русе и смята, че вътрешният министър е избързал да политизира темата: "Според мен той се е подвел и е решил от това да направи политическа атака срещу целия свят и рушенето на държавата, което активира политици от другата страна. Според мен това е изключително пагубно и не трябва по никакъв начин да подстрекаваме обществото към насилие".







