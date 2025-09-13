ВИДЕО Бойко Борисов разкритикува пост на Любен Дилов-син

Със Станката ( бел.р. Станимир Владимиров) станахме бойни другари, както е модерно в тяхната партия. Когато се решаваше съдбата на Перник командировах там двама министри, за да видят какво е без вода и да свършат бързо работа и да се приберат. Когато отивахме със Станката на язовир „Студена“ беше една локва, но след ремонта на стената в края на лятото има 25 млн. литра. Перник има огромен запас. В пречиствателните станции можеше да се снима филм на ужасите. Вместо от западащ град, в момента вилните зони са пълни. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на организираната академия от младежката организация на партията в Кюстендил.

„Не съм виждал толкова език на омразата, който се насажда в момента. Политиката не е на живот и смърт. Сутринта ми прочетоха какво е написал Любен Дилов. Той има много остър и хаплив език. Но много пъти ни е радвал и учудвал. Осъждам неговия пост и се надявам, той да не го и мисли това наистина - от ГЕРБ не може да излиза такъв пост“, коментира още лидерът на ГЕРБ.

"Пуснал го е в опитите си да бъде интересен. Аз съм предлагал винаги министри на вътрешните работи, които да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Полицията трябва да има своята превенция, своето уважение. Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор, противодействие. Но точно обратното - превенцията. Грешката в Русе - можеше само да изкаже съпричастност. И да каже - когато имаме всички факти и обстоятелства - да се говори, но понеже сутринта говори областният управител, после кметът... И всеки разказа своята версия. Това е първоначалната грешка", смята лидерът на ГЕРБ.

Той запита: Какъв е авторитетът на шефа на полицията? Помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше, всичко се прибира. Никога не ни е бил, никога не ни е пресирал. Но знаехме, че той съблюдава реда. Превенцията на МВР е силата на МВР, не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове!", заяви емоционално Борисов.

"И понеже Дани днес има рожден ден, от най-добрите ни борци е, ако разчитахме на бой, и в парламента отдавна щяхме да вземем мнозинството. Насилието в Щатите ескалира. Вижте коментарите за това убийство какви са.", каза Борисов.

"Толкова хора пишат, че все едно това е радостно събитие - да разстреляш някого пред очите на жена му и децата, на публично мероприятие. Затова Любен Дилов ме подразни толкова. Не можах да повярвам какво е написал", допълни той по повод постът на Дилов.

На 11 септември депутатът от ГЕРБ Любен Дилов излезе с остър пост в социалните мрежи. Ето какво написа той без редакторска намеса:

Бързам да кажа, че това обръщение е към онези, които сега се упражняват в плюене по полицията. Към онези, които преди три години опъваха прашки срещу нея, към онези които ѝ хвърляха запалена слама, а днес я замеряха с тоалетна хартия. Знаете ли, вие не сте много (и Слава Богу). Просто сте много кресливи. И понеже не сте много, а както чудесно я карате, няма никакъв изглед да станете повече, скоро ще ви погнат по улицата. Няма да съм аз, нито пък някой от моя политически кръг. Сещате се кой ще ви погне. Крайно антилибералните, които копнеят да ви срещнат по някъде по тъмно. А вече и на светло искат да ви срещат... И сега идва най-забавното: когато ви погнат, на кого ще разчитате да ви опази? Ха - на същата тази полиция! Тя няма да е преизпълнена със състрадание към вас. Както не са преизпълнени със състрадание, примерно рибарите от Ченгене скеле, уреждането на чийто въпрос гръмко провалихте, неправейки разлика между сараите на Доган и техните лодки и бараки. Имате невероятна, гениална способност, да си създавате неприятели... И аз, миролюбив човек като цяло, вече си мечтая за връщане на правото на полицията да бие. Ама така, здраво да бие. Както бие в Германия, в Белгия и във Франция. И го правя не от някаква носталгия по народната милиция, която често ме е побивала на младини или пък от кръвожадност. Правя го от загриженост за вас. Даже се оглеждам за подходяща законодателна инициатива. Мечтая за един пердах като в Гърция, например. Няма значение кого - дори мен да ме набият, пак ще ми стане весело и леко на душата. Ще си кажа: я, щом полицията започна да налага, май някаква държава започна да се възвръща. Ще ви издам една голяма тайна: ДАНС например отдавна не търсят поддръжници на Ислямска държава в България. Те търсят поддръжници на каквато и да е държава. И това положение става неприятно в един момент, защото се дължи основно на вас - мнозинството от българите вече също търсят държава. Каквато и да е, може и недемократична. Търсят държава, в която полицията бие хулиганите, а не обратното. Може и несправедливо да е набит някой, но като цяло това да е тенденцията. Опасявам се, че не го разбирате. Всичко, което правите и изговаряте, показва че не го разбирате. Или както казва една стара поговорка: докато Бог не го зашлеви, селянинът няма да се прекръсти.

