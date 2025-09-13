Желязков: Не сме правителство еднодневка!

Изключително горд съм, че партията показва своето единство - на лидерство, на правителство, на местна власт, на партията, на идеи. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на регионалната академия в Кюстендил, организирана от младежката организация на ГЕРБ.

По думите му проблемите на Плевен с водоснабдяването са били оставени настрана с години. "Строителството на язовира е започнал 78 година, аз съм бил на 10 години, минават години и десетилетия и когато правителството започне да предлагат решения - го заливат в парламента с това, че сме крадци и мафиоти. Не, ние предлагаме решения. Никой не иска да му е разкопан града. Например за Русе са необходими 300л/сек. вода, защото е направил своя воден цикъл, а на Плевен 800 л/сек. и не са достатъчни. Какви са решенията - всеки ден се показват, показва се и какво се прави, но те не са популярни.", обясни Желязков.

Ние имаме много сериозни проблеми и те са отвъд това, следващото или по-следващото правителство. Това е разговорът за социалната солидарност. Търсят се решения на парче, проблемите се отлагат. Ние води тези разговори, защото не сме правителство еднодневка, както някой иска да ни спретне. Ние сме заедно, знаем как да решаваме проблемите помежду си и имаме политическа класа, отсече Желязков и благодари в аванс на ПП.

Той е на мнение, че този вот ще е дебат. "Ние ще се подготвим и се надявам обществото да подкрепи правителството, защото трябват да се решават проблемите в страната", обясни премиерът.