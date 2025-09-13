Юксел Кадриев събра милиони гледания с поетично ВИДЕО
Новинарят на bTV, Юксел Кадриев, отново разкри поетичната си страна. В профила си той публикува кратко видео, заснето сред природата, придружено от стих:
"Понякога, когато искам да се моля – отивам горе в планината. Присядам. Знам, че Бог ме чува. Понеже Той шуми в листата!"
Кадриев използва момента, за да напомни на последователите си, че септември е идеалният месец за разходки и почивка сред планинската природа. Според него именно този сезон предлага благоприятно време и възможност да се прекарат повече часове навън, сред свежия въздух и зеленината.
Журналистът допълни, че видеото вече е натрупало милиони гледания във Фейсбук и в Инстаграм, превръщайки се в едно от най-гледаните му онлайн творения.
Юксел Кадриев често използва социалните мрежи, за да споделя свои стихове и размисли, като по този начин печели сърцата на публиката и извън новинарската студия, пише marica.bg.
Още по темата:
- » Юксел и Венцислава чакат момченце през септември?
- » Хубавата половинка на Юксел Кадриев е бременна? (СНИМКА)
- » Папарашки СНИМКИ: Новата на Юксел Кадриев на годините на дъщеря му