Мартин Чой проговори за бебето на хубавата Натали

Мартин Чой проговори за бебето на хубавата Натали

Инстаграм/martinchoy77official
"Нетърпението ми расте с всяка изминала седмица. Всяка малка подготовка у дома ме доближава до най-голямото щастие".

Това написа водещата на времето по Би Ти Ви - Натали Трифонова, която чака първото си детенце, което ще е момче, предаде 24 часа.

С огромно вълнение тя подготвя дома си за новия член на семейството.

"Всеки ден е свързан с малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни - от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка", сподели Натали в трогателна публикация в нета.

"Щастлив съм за бебето, да, но съм на тренировка и не мога да говоря повече", призна за първи път пред медията таткото на очакваното мъниче - шампионът по мотоциклет Мартин Чой.

