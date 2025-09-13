Мартин Чой проговори за бебето на хубавата Натали

"Нетърпението ми расте с всяка изминала седмица. Всяка малка подготовка у дома ме доближава до най-голямото щастие".



Това написа водещата на времето по Би Ти Ви - Натали Трифонова, която чака първото си детенце, което ще е момче, предаде 24 часа.



С огромно вълнение тя подготвя дома си за новия член на семейството.



"Всеки ден е свързан с малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни - от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка", сподели Натали в трогателна публикация в нета.



"Щастлив съм за бебето, да, но съм на тренировка и не мога да говоря повече", призна за първи път пред медията таткото на очакваното мъниче - шампионът по мотоциклет Мартин Чой.