Нов адски трус от 7.4 по Рихтер край Камчатка, обявиха опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 7.4 по скалата на Рихтер е станало в Тихия океан близо до Камчатка, Русия. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

По оцента на EMSC трусът е бил на 1609 км североизточно от Комсомолск на Амур, на 103 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 44 км.

Руските сеизмолози са определили земетресението с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер, съобщава регионалният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, предава Интерфакс.

Според съобщението, епицентърът на земетресението е бил на 123 км източно от Петропавловск-Камчатски. Епицентърът е бил на дълбочина 46,8 км под морското дъно.

Предварителната оценка на интензивността на трусовете в Петропавловск-Камчатски е 5 по скалата на Рихтер.

От своя страна губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов съобщава, че специалистите са започнали да проверяват социално значими обекти и жилищния фонд след силния афтершок.

"В столицата на края трусовете са били с интензивност 4-6 по скалата. Обявена е опасност от цунами. Молим да бъдете особено внимателни при посещение на плажа Халактърски и други райони, застрашени от цунами“, пише Солодов.

"Към момента няма информация за разрушения и сериозни щети. Всички служби са преведени в режим на повишена готовност".


