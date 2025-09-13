Национален протест на "Възраждане" днес, искат оставката на кабинета
Днес партия "Възраждане" организира "национален протест с искане за оставка на кабинета".
В 16.00 часа протестиращите ще се съберат в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според партията на Костадин Костадинов "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".
"България заслужава повече, тя не се продава, не се предава и няма да позволим да се управлява без волята на своя народ", се казва в призива на "Възраждане".
