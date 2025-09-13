  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +20 / +24
Пловдив: +19 / +28
Варна: +19 / +24
Сандански: +22 / +31
Русе: +19 / +29
Добрич: +17 / +23
Видин: +21 / +29
Плевен: +19 / +29
Велико Търново: +15 / +27
Смолян: +11 / +20
Кюстендил: +18 / +28
Стара Загора: +17 / +26

Лятото продължава и днес, чака ни слънчева събота с 30 градуса

  • Сподели в:
  • Viber
Лятото продължава и днес, чака ни слънчева събота с 30 градуса

Pixabay
A A+ A++ A

Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, с разкъсана облачност, значителна преди обяд. В сутрешните часове в низините и по поречията ще има намалена видимост или ниска облачност. На отделни места, главно в централните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 27°.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на отделни места ще превали слаб дъжд. Най-високите части ще бъдат обхванати и от облаци. Вятърът ще се ориентира от изток и ще бъде слаб и умерен. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието преди обяд облачността все още ще бъде значителна, но ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-25°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.


#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите