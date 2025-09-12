''Свобода за Варна - свобода за Благо'': Протест в центъра на София
Започна протестът под надслов "Свобода за Варна-Свобода за Благо" в центъра на София пред Съдебната палата.
Демонстрацията е организирана от гражданската инициатива "Правосъдие за всеки" и е подкрепен от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).
По-рано днес Софийският градски съд (СГС) остави в ареста варненския кмет Благомир Коцев по обвинения за корупция. Според съдия Ани Захариева продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен. Определението на СГС обаче не е окончателно и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд (САС), напомнят от OFFNews.
На протеста е и кметът на София Васил Терзиев.
Хронология на събитията:
18:30 - Начало на протеста.
18:50 - Към този час хората още се събират.
18:55 - Голяма опашка с желаещи се редят, за да се подпишат против руския имот на язовир Искър.
19:10 - Протестиращите скандират: "Мафията вън".
9:15 - Велислав Величков от "Правосъдие за всеки" твърди, че съдия Ана Захариева е казала, че "ако Коцев подаде оставка - ще го пуснат" от ареста.
19:30 - Скандират "Свобода за Варна" и "Свобода за Благо".
19:40 - Говориха Васил Терзиев и Методи Байкушев, както и и.ф. кмет на Варна - Павел Попов. И тримата призоваха за истинско правосъдие и реформа.
