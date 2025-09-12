Гран при на Италия на “Монца” - уикенд на рекордни скорости

Формула 1 отново превзе вниманието на всички фенове на “кралските гонки”, особено имайки предвид, че бе време за едно от най-емблематичните състезания в календара - Гран при на Италия на легендарната писта “Монца”. Провеждаща се от 1921 година насам, това е една от най-старите надпревари в света на автомобилните спортове, като в неделя се състоя нейното 95-о издание (и 76-то като старт от Формула 1).

Състезанието бе спечелено от действащия световен шампион Макс Верстапен, който успя да се възползва от достигнатия полпозишън на съботната квалификация, постигайки третата си победа за сезона. Зад нидерландеца се наредиха двамата пилоти на МакЛарън - Ландо Норис и Оскар Пиастри. Именно те продължават да бъдат главни фаворити за световната титла при пилотите, като Пиастри води във временното класиране, следван на 31 точки от съотборника си Ландо Норис. Верстапен се намира на трета позиция в таблицата, но на цели 94 точки зад лидера.

Пистата е разположена в непосредствена близост до град Монца, откъдето идва и името ѝ. Градът се намира на по-малко час разстояние от Милано, което от своя страна дава допълнителни възможности за забавление на феновете, закупили си билети за състезанието.

Именно това е причината, поради която много почитатели на Формула 1 избират да комбинират състезателния уикенд на “Монца” с престой в Милано - най-големият град в областта Ломбардия и една от четирите световни столици на модата. Там може да се посети и мач на футболния Милан, който гордо носи репутацията на един от най-великите клубове на планетата.

Говорейки за Милан, “росонерите” вече имат своя официален регионален партньор в България. Това е най-големият български сайт за спортни залози, познат на всички и като генерален спонсор на ЦСКА. А говорейки за Формула 1, там всички почитатели на “кралските гонки” могат да правят своите майсторски прогнози, включително и за отминалото Гран при на Италия.

“Монца” - пистата, наричана “Храмът на скоростта”

“Монца” е пистата, която отдавна носи прозвището “Храм на скоростта”, а основна причина за това е наличието на дълги прави и високоскоростни завои, даващи на пилотите възможност да демонстрират уменията си по възможно най-атрактивен начин. По традиция най-подкрепяният отбор тук е този на Ферари, поради което миналогодишния триумф на Шарл Льоклер хвърли всички тифози на “черните кончета” в екстаз.

През годините пистата е била свидетел на някои от най-знаковите моменти във Формула 1, превръщайки се в домакин на победите на легенди като Хуан Мануел Фанджо, Ники Лауда, Михаел Шумахер и Люис Хамилтън. А именно близостта до Милано прави “Монца” още по-голям магнит за туристи и фенове на автомобилните спортове.

Какво се случи на “Монца” през тази година?

Това бе 76-то издание на Гран при на Италия като старт от Формула 1, а световният шампион Макс Верстапен с Ред Бул записа не само третата си победа за сезона, но и третата на “Монца” в своята кариера до момента. По този показател нидерландецът остава зад лидерите в това отношение Михаел Шумахер и Люис Хамилтън, които са триумфирали в Гран при на Италия по пет пъти.

Спокойно може да се каже, че на “Монца” всички фенове на Формула 1 видяха постижения, които пренаписаха историята на “кралските гонки”. Станахме свидетели на рекордни скорости на пистата, сред които най-бързата обиколка за пол позишън (средна скорост 264.681 км/ч), най-бързата обиколка по време на състезание (257.781 км/ч от Ландо Норис) и най-високата средна скорост в историята на Ф1 ((250.706 км/ч). Общата посещаемост бе впечатляващите 369 041 зрители, а времето беше слънчево, което допринесе за високите скорости.

За съжаление на феновете на домакина Ферари, единият от пилотите на Скудерията Люис Хамилтън трябваше да стартира с наказание - пет места в стартовата решетка. Причина за това е фактът, че британецът не успя да намали при два жълти флага по време на предходното състезание за Гран при на Нидерландия. Все пак Хамилтън успя да завърши на шесто място в крайното класиране, докато съотборникът му Шарл Льоклер се класира четвърти.

Още по време на квалификациите зрителите видяха не само рекордната обиколка за пол позишън, но и и доста изненади. Новобранецът Габриел Бортолето (Кик Заубер) се класира 8-и в Q3, докато ветерани като Карлос Сайнс (Уилямс) и Нико Хюлкенберг (Кик Заубер) не преминаха Q2. Исак Хаджар и Пиер Гасли стартираха от бокса поради санкции. Квалификацията подчерта предимството на хибридните двигатели на Хонда RBPT и Мерцедес в права писта като Монца, където аеродинамиката и мощността са ключови.

53 обиколки страст и емоции



Състезанието за Гран при на Италия продължи в рамките на 53 обиколки, като общи десет пилоти успяха да го завършат. Деветима отпаднаха по време на надпреварата, а Нико Хюлкенберг изобщо не успя да стартира заради проблем с хидравликата.

За световния шампион Макс Верстапен това бе 66-та победа в кариерата му, като тук специалното е, че това бе първи успех за Ред Бул след напускането на Крисчън Хорнър - човекът, който движеше отбора към постигнатите успехи до този момент. Въпреки победата на Верстапен, второто и третото място на Ландо Норис и Оскар Пиастри затвърдиха доминацията на МакЛарън през този сезон. Двамата съотборници ще си оспорват и шампионската титла в оставащите до края състезания. Същевременно Макларън увеличи преднината си до 617 точки при конструкторите, докато Ферари (280) и Мерцедес (260) се борят за втората позиция.

От техническа гледна точка, “Монца” - с дългите си прави, подчерта еволюцията на болидите - по-ниско съпротивление и по-мощни двигатели. Записаните рекорди показват напредъка от 2020 г. насам, но и ниското износване на гуми позволи по-агресивни стратегии.

Какво остава до края на сезона във Формула 1?



Още осем състезания остават до края на настоящия сезон във Формула 1. В следващия състезателен уикенд отборите ще се насочат към Баку за Гран при на Азербайджан, а след това предстоят състезания в Сингапур, САЩ (два пъти), Мексико, Бразилия, Катар и Абу Даби. И ако битката за титлата при конструкторите отдавна изглежда предрешена, то остава да видим и какво ще се случи в съперничеството между Оскар Пиастри и Ландо Норис за короната при пилотите.



Най-големият сайт за спортни залози съветва да се играе разумно и отговорно.