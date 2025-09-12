Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, бе изгорена!
"Днес последната надежда, че живеем в правова държава бе изгорена!", каза Кирил Петков минути след като СГС потвърди мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев като го остави в ареста.
"Абсолютно неподготвена прокуратура. Те нямаха и три аргумента, които да сложат един върху друг. Съдията свърши работата на прокуратурата! Това беше безобразно дело", каза още Петков.
Той призова хората да се включат в днешния протест в защита на кмета.
"Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!", гневно заяви Петков.
Още по темата:
- » Кирил Петков с нова визия СНИМКА
- » Просто Киро пори въните със сърф и облаците с парашут (ВИДЕО)
- » Кирил Петков: България се разделя на два свята
Коментирай
Най-четено от Политика
Политици поздравиха народа за Деня на Съединението09:30 06.09.2025 | Политика
Последно от Политика