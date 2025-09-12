  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +22
Пловдив: +21 / +23
Варна: +20 / +21
Сандански: +23 / +23
Русе: +20 / +20
Добрич: +18 / +19
Видин: +21 / +21
Плевен: +21 / +23
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +14 / +14
Кюстендил: +18 / +18
Стара Загора: +19 / +19

Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, бе изгорена!

  • Сподели в:
  • Viber
Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, бе изгорена!

Стопкадър/ФБ
A A+ A++ A

"Днес последната надежда, че живеем в правова държава бе изгорена!", каза Кирил Петков минути след като СГС потвърди мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев като го остави в ареста.

"Абсолютно неподготвена прокуратура. Те нямаха и три аргумента, които да сложат един върху друг. Съдията свърши работата на прокуратурата! Това беше безобразно дело", каза още Петков.

Той призова хората да се включат в днешния протест в защита на кмета.

"Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!", гневно заяви Петков.

#Кирил Петков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите