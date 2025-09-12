  • Instagram
Чарли Кърк е бил прокълнат поръчково дни преди убийството му?

Чарли Кърк е бил прокълнат поръчково дни преди убийството му?

Уикипедия/Gage Skidmore
Статията на Jezebel, озаглавена „Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк“, беше публикувана в понеделник

Прогресивен женски уебсайт в САЩ е заплатил на онлайн вещици, за да наложат "проклятие" върху консервативния активист Чарли Кърк, само дни преди той да бъде смъртоносно прострелян по време на студентска сесия с въпроси и отговори в университета Юта Вали в Орем, щата Юта, пише New York Post.

  • Какво да знаем за "проклятието" срещу Кърк

Статията на Jezebel, озаглавена "Платихме на някои вещици от Etsy да прокълнат Чарли Кърк", беше публикувана в понеделник.

Материалът е замислен като сатиричен и ироничен поглед върху влиянието на интернет в ежедневието. В него се твърди, че макар Кърк – който е изградил огромна онлайн аудитория – да е сред "недостатъците" на мрежата, тя има и своите "дарове":

"Вече мога да си купя проклятие толкова лесно, колкото мога да си купя зарядно за телефон. На мистичния уебсайт Etsy можете да намерите заклинание за почти всичко", се казва в статията.

Авторът отбелязва още: "В днешно време вещиците се грижат за нещо повече от лични вражди. И не е необичайно те да насочват енергията си към противопоставяне на републиканците... Интересувате ли се да накажете Кърк за годините регресивна реторика, която е изричал на американската младеж и на всеки, който е в обсега на слуха му? Тук, в Джезабъл, ще разберем дали има заклинание за това."

  • "Проклятието" в детайли

Докато авторът избира заклинание от вещица в Etsy, той подчертава, че не цели реална вреда за Кърк: "Искам да стане ясно, не призовавам тъмни сили да му навредят. Просто искам да се събужда всяка сутрин с необяснима пъпка. Искам микрофонът му за подкаст да се повреди всеки път, когато натисне бутона за запис. Искам сините му сака изведнъж да станат с един номер по-малки. Искам един от чорапите му винаги да се плъзга по крака му. Искам палецът му да стане твърде голям, за да туитва."

След трагедията редакцията на Jezebel добави бележка в началото на статията: "Тази история беше публикувана на 8 септември. Джезабъл осъжда стрелбата по Чарли Кърк по най-категоричния възможен начин. Ние не подкрепяме, не насърчаваме и не извиняваме политическо насилие от какъвто и да е вид."

В заключение авторът, използвайки заклинанието "НАКАРАЙ ВСИЧКИ ДА ГО МРАЗЯТ", пише:

"И така, проработиха ли моите Etsy проклятия? Времето ще покаже. Силите се движат по мистериозни начини и както Жрицата ми напомни: "Магията е сътрудничество между заклинателя, клиента и самата вселена." Засега можем да се доверим само на времето на великото неизвестно."

