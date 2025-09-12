Оставиха варненския кмет Благомир Коцев в ареста
Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста, съобщават от dariknews.bg. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.
Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото.
Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.
Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.
