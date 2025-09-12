  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +21 / +22
Пловдив: +21 / +23
Варна: +20 / +21
Сандански: +23 / +23
Русе: +20 / +20
Добрич: +18 / +19
Видин: +21 / +21
Плевен: +21 / +23
Велико Търново: +18 / +18
Смолян: +14 / +14
Кюстендил: +18 / +18
Стара Загора: +19 / +19

Оставиха варненския кмет Благомир Коцев в ареста

  • Сподели в:
  • Viber
Оставиха варненския кмет Благомир Коцев в ареста

БНТ
A A+ A++ A

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста, съобщават от dariknews.bg. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото.

Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.



#Благомир Коцев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите