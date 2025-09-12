Новите модели iPhone 17, включително ултра-тънкият iPhone Air, вече са достъпни за предварителна поръчка в eMAG

За пореден път eMAG е сред първите, които предлагат новото поколение iPhone веднага след световната му премиера. eMAG е оторизиран партньор на Apple и обявява възможност за предварителни поръчки за всички версии: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, както и новия ултра-тънък iPhone Air, заедно с новите AirPods Pro 3, Apple Watch SE, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3.

От 12 септември, 15:00 ч., клиентите на eMAG могат да направят предварителни поръчки за най-новите устройства, които ще бъдат налични за покупка, започвайки на 19 септември, 08:00 ч.

Устройствата, достъпни за предварителна поръчка в eMAG:

● iPhone 17, с иновативната предна камера Center Stage, по-голям и по-ярък дисплей с ProMotion технология до 120Hz и новия чип A19 за подобрена производителност;

● iPhone Air, изключително тънко и леко устройство с професионално ниво на производителност, по-здраво от всеки предишен модел. Оборудвано е с усъвършенствани предни и задни камери и предлага отличен живот на батерията през целия ден;

● iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, с нов, смел дизайн и мощния A19 Pro чип, осигуряващ най-добрата производителност досега за iPhone. Моделите разполагат с усъвършенствани камери и най-дългия живот на батерията, предлаган някога за iPhone;

● Apple Watch Series 11, който въвежда функцията Sleep Score, до 24 часа живот на батерията и дисплей, два пъти по-ярък от предишното поколение;

● Apple Watch SE , с разширени функции за здравен мониторинг, Always-On дисплей и бързо зареждане;

● Apple Watch Ultra 3, с батерия, която издържа до 42 ч. и нови усъвършенствани функции за мониторинг на здравето;

● AirPods Pro 3, с нов дизайн и невероятно качество на звука, изключителна стабилност и комфорт при носене, сензор за пулс по време на тренировки и удължен живот на батерията.

Лесна замяна с Easy BuyBack

Благодарение на програмата Easy BuyBack преминаването към нов iPhone е още по-лесно – с бърз, прозрачен и изцяло дигитализиран процес. Клиентите имат възможността да изберат и опцията BuyBack директно от продуктовата страница, след което Flip.bg ще оцени стария им телефон през платформата и ако го одобри, те могат да го изпратят удобно и сигурно чрез easybox или куриер. Само в рамките на три дни след приемането на офертата за оценка на стария телефон от Flip, съответната сума ще бъде преведена директно в акаунта на клиента. Освен това, всеки, който избере тази опция, получава бонус от 60 лв./€ 30.76 при покупката от новата серия.

Финансиране на вноски

Клиентите на eMAG могат да се възползват от възможността за покупка на изплащане и да вземат новия iPhone на разсрочено плащане от 20-месечни вноски с eCredit от tbi bank.