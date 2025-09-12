  • Instagram
Мъж заплаши с пистолет шофьори на линейки в Бургас

УМБАЛ Бургас
Двама шофьори на линейки са леко пострадали, но силно стресирани от инцидент в Бургас, разиграл се край УМБАЛ–Бургас, съобщи Нова тв. Мъж във видимо нетрезво състояние, на около 55 години, слязъл от лек автомобил и без никакъв повод започнал да псува шофьорите на две паркирани линейки. Той извадил пистолет и го насочил срещу единия от шофьорите. Минути по-късно извадил метална тръба от колата си и агресивно започнал да бие по ламарините на превозните средства.

„Бях паркирал до колегата и разговаряхме, когато този човек се появи. Беше видимо пиян, но след като удря, вилня, бесня и ни псува, се качи зад волана и избяга“, разказва единият от шофьорите.

Инцидентът стана пред очите на десетки минувачи и търговци на съседни павилиони.
МВР е сезирано, нападателят се издирва.

#УМБАЛ Бургас

