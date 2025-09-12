От днес до 15-и: Юпитер отваря много възможности!

Един от най-положителните аспекти на месеца идва на 12 септември, за да отвори пътища за нас, да ни предложи неочаквани възможности и да ни тласне към ново начало. Юпитер е планетата на изобилието, оптимизъм и разширяване, докато Слънцето символизира нашата жизнена енергия, идентичност и начина, по който изразяваме себе си в света. Когато тези две планети са в хармония, животът сякаш отваря вратите си за нас и щедро предлага подаръци.



Това е идеалното време за предприемане, късмет и напредък. Благоприятен период за започване на проект или ново приключение, тъй като това, което се ражда сега, ще бъде под влиянието на Слънцето и великия благодетел Юпитер. Бъдете нащрек за възможностите, които идват в живота ви. Този аспект е в сила от 12 до 14-15 септември.

Засилва се желанието за романтика и приключения, благоприятно е за нови запознанства. Повишава енергията и жизнения тонус, висока съпротивляемост на организма. Може да ви се отвори голям апетит, затова бъдете внимателни. Да не се преяжда. Сега лесно се трупат излишни килограми. Може да опитате за всеки случай късмета си на тото или лотария.

Този аспект ще работи изключително положително за нас и нашите стремежи. Ще се съсредоточим върху разширяване на хоризонтите си и чрез целенасочени усилия ще постигнем много. Смесицата от реалистично мислене, практичност и оптимизъм ще бъде рецептата, която ще ни доведе до правилните избори и успехи. Този аспект ще ни насърчи да изследваме нови перспективи и да направим промени, които в резултат на това ще доведат до личното ни благополучие.

Пред нас ще се отворят нови пътища и ще се появят възможности, от които ще трябва да се възползваме. Възможности за напредък и развитие ще възникнат и чрез социални групи, приятелски контакти и сътрудничество.

Този аспект ще продължи плюс/минус 4 дни и ще засегне повече представителите на знаците на кардиналния и променлив кръст, а именно: Овен, Близнаци, Рак, Дева, Везни, Стрелец, Козирог и Риби, родени през 2-рата десетдневка на тези знаци, както и тези, които имат асцендент, МС или лични планети, т.е. Луна, Меркурий, Венера и Марс в тези знаци или в тази декада.



За земните знаци (Телец, Дева, Козирог) се отварят пътища в кариерата и финансите. Може да дойде повишение, партньорство или възможност за растеж. Усилията им ще са възнаградени, получават признание за работата си.оризонтите си и чрез целенасочени усилия ще постигнем много. Смесицата от реалистично мислене, практичност и оптимизъм ще бъде рецептата, която ще ни доведе до правилните избори и успехи. Този аспект ще ни насърчи да изследваме нови перспективи и да направим промени, които в резултат на това ще доведат до личното ни благополучие.

За водните знаци (Рак, Скорпион, Риби) секстилът носи лична радост, семеен мир и нови възможности във взаимоотношенията. Това може да създаде условия за нов дом, по-дълбока връзка или изцеление на стара рана.



Въздушните и огнените знаци - дори и да не са в светлината на прожекторите, те ще усетят енергията на оптимизма. Идеи, които досега са били в застой, могат да започнат да се оформят.



Животът постоянно ни дава втори шанс, като ни насърчава да търсим най-доброто, да не се задоволяваме с малкото и да вярваме, че изобилието съществува около нас – стига да го осъзнаваме и да се възползваме. Дъх на оптимизъм, който ще ни напомни, че мечтите могат да се сбъднат, когато комбинираме вяра, постоянство и действие.

Астролог: Ивелина Пенчева