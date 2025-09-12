Военен дрон изплува на Северния плаж в Бургас в района на Кайт училището, по пътя към Солниците, съобщиха местни медии.

Сигналът е подаден към 9.30 часа от мъж, който се е разхождал край брега.

"Дронът е изхвърлен в района на бившия Евин плаж. Веднага са пристигнали експерти, които да уточнят дали е военен", разказаха очевидци. Според тях липсвала цялата задна част и дясното крило. Устройството било голямо близо един метър.

Районът наоколо е бил отцепен и впоследствие дронът е бил отнесен от военни експерти за обстоен анализ.

Видно било, че летателното средство е престояло доста време в морската вода, тъй като всички метални части по него са били раждясали. Според експертите дронът не е бил опасен.

През август военен дрон изплува на плаж "Харманите" в Созопол, който също бе престоял поне месец в морето. Той бе унищожен от специализиран екип на Военноморските сили.