Заловиха заподозрения за смъртта на Чарли Кърк – баща му го убедил да се предаде

Заловиха заподозрения за смъртта на Чарли Кърк – баща му го убедил да се предаде
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че заподозреният за убийството на консервативния активист Чарли Кърк вече е задържан, след като е бил предаден на властите от близък човек. В интервю за Fox News Тръмп заяви: „С висока степен на увереност можем да кажем, че го хванахме“, и разкри, че бащата на заподозрения е изиграл значителна роля, убеждавайки сина си да се предаде на полицията. Очаква се властите да дадат официална информация по-късно днес.

Президентът съобщи, че запозодреният, на около 28–29 години, е бил предаден от някой от неговия близък кръг. „Някой много близък до него го предаде“, каза Тръмп, добавяйки, че се надява този човек да бъде признат за виновен и да понесе смъртното наказание. Той отбеляза, че разследващите все още не знаят дали заподозреният е действал сам или може да е свързан с по-широка престъпна или терористична мрежа.

Новината бе обявена след публикуването на нови кадри от ФБР и полицията в Юта, показващи предполагаемия стрелец, който бяга от местопроизшествието. Властите разпространиха и изображения на „лице представляващо интерес за полицията“, облечено в черна тениска с дизайн на американското знаме и маратонки Converse. Очевидци на събитието, където се случи стрелбата, все още са шокирани. Един студент разказа пред репортери: „Просто преживявам момента отново и отново.“

Чарли Кърк, съосновател и главен изпълнителен директор на Turning Point USA, бе прострелян в шията, докато дебатираше студентите в сряда следобед, и по-късно почина в болница. На 31 години, той имаше огромна последователска база в социалните мрежи и бе широко признат за един от най-влиятелните консервативни гласове на своето поколение.

В четвъртък ковчегът му бе пренесен от Солт Лейк Сити до Аризона с Air Force Two. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, близък приятел на Кърк, пътува с тялото, докато съпругата на Ванс, Уша, успокояваше вдовицата на Кърк, Ерика, на стълбите на самолета. Тръмп потвърди, че възнамерява да присъства на погребението, въпреки че датата все още не е определена.

