Истината за полета на фон дер Лайен: Как драматичният разказ за Руска атака се оказа погрешен

На 31 август 2025 г. самолетът на председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, съобщи за проблеми с GPS навигацията при приближаване към летище Пловдив. Първоначалните медийни реакции бяха, че това е било умишлена руска атака, специално насочена срещу лидера на ЕС. След като мина първоначалната новинарска истерия, стана ясно, чрез проверка и цялостен анализ на техническите данни, официалните изявления и експертните оценки, че макар и да е имало GPS смущения, най-вероятно това не е била целенасочена атака, а по-скоро част от широкообхватни регионални смущения, засягащи въздушното пространство на Източна Европа.

Първоначалните твърдения

За инцидентът първи съобщи медията Financial Times, която твърдеше, че "предполагаема руска атака срещу Урсула фон дер Лайен е деактивирала GPS навигационните услуги на българско летище и е принудила самолета на председателя на Европейската комисия да кацне, използвайки хартиени карти". Медията също така твърдеше, че самолетът "е кръжил над летището в продължение на час".

Говорителката на Европейската комисия Ариана Подеста първоначално заяви, че българските власти подозират "нагло вмешателство от страна на Русия", докато българското правителство потвърди "изчезването на GPS сигнала" и "неутрализирането на сателитния сигнал". Тези драматични твърдения бързо бяха разпространени в международните медии, издания като BBC, Reuters и The Guardian публикуваха репортажи, цитирайки източници от Европейската комисия и България.

Разказът на FT рисува картина на сложна руска електронна война, умишлено насочена срещу един от най-високопоставените политически фигури в Европа по време на деликатна дипломатическа мисия. Моментът изглежда доста "удобен", тъй като се случва докато фон дер Лайен обикаля източноевропейските страни, за да обсъди готовността за отбрана срещу руската агресия.

Технически доказателства

Анализът на данните от полета разкрива различна история

Цялостният анализ на данните от полета, използвайки FlightRadar24, предоставя правдоподобни доказателства срещу твърдението за целенасочена атака. За разлика от твърденията, че самолетът е кръжил в продължение на час, данните показват, че закъснението е било само около 20 минути, като самолетът е кацнал нормално в 14:32 UTC. Системата за автоматично зависимо наблюдение-излъчване (ADS-B) на самолета е поддържала точно докладване на позицията през целия полет, което показва, че GPS приемникът на транспондера е останал функционален (т.е. е работил нормално) през целия предполагаем инцидент със смущения.

Може би най-значимо е, че самолетът е предавал стойности на категорията за навигационна цялостност (NIC) от 8 и стойности на категорията за навигационна точност за позиция (NACp) от 10 през целия полет. Тези технически показатели представляват добро качество на GPS сигнала с 95% точност в рамките на 10 метра, което едва ли е съвместимо с ефективно смущаване на навигационните системи. ADS-B данните не съдържат ясно изразени аномални позиции, които обикновено биха показали GPS подвеждане или сериозни смущения.

Авиационните комуникации разкриват рутинна реакция

Аудиозаписите на комуникациите кула-пилот разкриват размерена, рутинна реакция на технически проблем, а не аварийна ситуация. Пилотът съобщи за "GPS проблеми" и иска алтернативен подход, използвайки системата за инструментално кацане (ILS), стандартен резервен навигационен метод. Кацането е координирано нормално с контрола на въздушното движение, като общото време от съобщаването на проблема до кацането е приблизително 23 минути. Комуникациите на пилота остават спокойни и професионални през цялото време, като той дори благодари на контролерите за подкрепата в това, което изглежда като стандартни оперативни процедури, а не кризисен инцидент.

Това е в рязък контраст с драматичния разказ за "хартиени карти", първоначално съобщен от FT. Навигацията на съвременните самолети включва множество резервни електронни системи, а връщането към хартиени карти би представлявало необикновено повреда на множество резервни системи едновременно.

Експертна техническа оценка

Експертите по авиация и електронна война идентифицираха няколко фактора, които са отхвърлят теорията за целенасочена атака. Професор Тод Хъмфрис, експерт по авиокосмическо инженерство в Университета на Тексас и водещ авторитет по GPS смущения, отбеляза, че въпреки че GPS смущенията могат да обяснят навигационните проблеми на пилота, продължаващото функциониране на GPS приемника на транспондера предполага, че различните системи са засегнати по различен начин. Този модел е по-съвместим с широкообхватни смущения, отколкото с прецизно насочване на специфични самолетни системи.

Том Уизингтън, експерт по електронна война от Кралския институт за обединени услуги, описа модела като "особен", но отбеляза, че целенасоченото смущаване на отделни самолети е технически предизвикателно и енергийно интензивно.

Контекст: Широкообхватни регионални GPS смущения

По-широкият модел на смущения

Инцидентът се случва в рамките на добре документиран модел на широкообхватни GPS смущения в Източна Европа от руската инвазия в Украйна насам. Полша регистрира 2732 инцидента със смущения през януари 2025 г. в сравнение с 1908 през октомври 2023 г., докато Литва съобщава за 1185 инцидента през януари 2025 г. в сравнение с 556 през март 2024 г. България отбелязва "значително увеличение" на навигационните смущения от януари 2022 г., което прави инцидента с фон дер Лайен част от по-широк регионален феномен, а не изолирана атака.

Тези широкообхватни смущения отразяват ефектите на операциите за електронна война, провеждани в конфликта в Украйна. И руските, и украинските сили използват обширни GPS смущения, за да се защитят срещу прецизно насочени ракети и дронови атаки, създавайки зони на смущения, които се простират далеч отвъд непосредственото бойно поле.

Предишни инциденти по същия маршрут

Регионалният характер на GPS смущенията става още по-ясен при разглеждането на модела на пътуване на фон дер Лайен. Нейният самолет е изпитал GPS смущения в предишния ден, докато е летял от Хелзинки до Варшава през Естония. По време на този полет, и NIC, и NACp стойностите са паднали до 0 над югозападна Естония, давайки ясна индикация за GPS смущения в известна зона на смущения близо до Балтийския регион.

Този модел предполага, че самолетът на фон дер Лайен просто е преминавал през райони, където GPS смущенията са рутинни, а не е бил специално таргетиран. Фактът, че смущенията са се случили в последователни дни в различни географски райони, подкрепя хипотезата за широкообхватни смущения, а не прецизно насочване.

Военен контекст на електронната война

Моделът на смущения се съгласува с документираните руски способности за електронна война, разположени в региона. Знае се, че системите, базирани в Калининград, създават дългообхватни смущаващи ефекти, засягащи балтийската авиация, докато тези разположени в Крим, използвайки системи като Tobol, създават смущения в региона на Черно море. Войната в Украйна налага широкообхватни операции за електронна война, които неизбежно създават навигационно смущение в полети из цяла Източна Европа като вторичен ефект.

Руската доктрина за електронна война подчертава важността на района и защитата на военните активи чрез широкоспектърни смущения, а не прецизно насочване на отделни граждански самолети. Моделът, наблюдаван в Източна Европа от 2022 г., е съвместим с операции за защитни смущения, проектирани да защитят руските военни активи, а не настъпателни операции, насочени срещу специфични граждански полети.

Официални разяснения и противоречия

Еволюция на позицията на българското правителство

Изявленията на българските официални лица се развиха значително, докато техническият анализ продължаваше, разкривайки разликата между първоначалните политически оценки и последващото техническо разследване. Министър-председателят Росен Желязков първоначално предположи руско вмешателство от системи за електронна война, базирани в Крим, подкрепяйки теорията за целенасочена руска атака.

Въпреки това, заместник министър-председателят Гроздан Караджов по-късно заяви, че "няма нито един факт, подкрепящ твърдението, че GPS сигналът е загубен", въз основа на записи за радиолокационно засичане от граждански и военни агенции. Тази техническа оценка пряко противоречи на по-ранните политически изявления и медийни съобщения.

Българският президент Румен Радев, бивш командир от ВВС с пряк опит в авиацията, в крайна сметка отхвърли инцидента като "измислен скандал". Радев отбеляза, че съвременната авиация използва множество резервни навигационни системи, които предотвратяват сериозни рискове за безопасността, и подчерта, че не е получена официална информация за смущения от стотици други самолети, прелитащи над България през същия период.

Позицията на Европейската комисия

Европейската комисия също модерира позицията си, чакайки техническият анализ. Заместник-главният говорител на ЕК Ариана Подеста разясни, че Комисията "никога не е твърдяла, че съобщеното смущение на GPS сигнала включва целенасочени действия", въпреки по-ранните изявления, предполагащи руско вмешателство, специално насочено срещу фон дер Лайен.

Официалните лица впоследствие признаха, че такива инциденти "се случват на много редовна база на много самолети, особено тези, които летят близо до нашата източна граница". Комисията подчерта, че това е част от по-широки, систематични смущения, а не специфична атака, което коренно променя разказа от целенасочена агресия към странични ефекти от регионалната електронна война.

Технически ограничения на целенасочените смущения

Механика и ограничения на GPS смущенията

GPS смущенията работят чрез излъчване на по-силни радиосигнали на същите честоти като сателитните предавания, но няколко фактора правят прецизното насочване изключително трудно. GPS смущаващите устройства обикновено засягат широки географски райони, а не отделни самолети, тъй като физиката на разпространението на радиовълните прави хирургическата прецизност почти невъзможна на оперативни разстояния.

Целенасоченото смущаване изисква значително повече мощност и сложно оборудване от областното смущаване, изисквайки ресурси, които изглеждат непропорционални на тактическата стойност на нарушаването на един граждански полет. Съвременните самолети използват множество GPS приемници за различни системи, което прави пълната изолация на всички навигационни способности, като същевременно поддържа функцията на транспондера, технически сложна и ресурсно интензивна.

Алтернативните навигационни системи ограничават въздействието

Множествените резервни навигационни системи на съвременната авиация правят GPS смущенията неудобство, а не критична заплаха. Инерциалните референтни системи (IRS) работят независимо от сателитната навигация, осигурявайки непрекъсната позиционна информация дори по време на пълни GPS блокади. Наземната навигация чрез VOR/DME станции предлага резервни позиционни способности, които предхождат сателитната навигация и остават високо надеждни.

Системите за инструментално кацане (ILS) позволяват прецизни подходи без GPS зависимост, точно както се случи по време на кацането на фон дер Лайен в Пловдив. Контролът на въздушното движение може да предоставя радарни вектори за ръчно насочване на самолетите, осигурявайки безопасни операции дори по време на пълна повреда на навигационната система. Тези резервни системи обясняват защо инцидентът с фон дер Лайен доведе до кратко закъснение, а не до истинска кризисна ситуация.

Измерението на дезинформацията

Руски отговор и информационна война

Руските официални лица категорично отрекоха участие, като говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова нарече съобщенията "100% измислица" и предположи, че историята е проектирана да отклони вниманието от други геополитически събития. Отхвърлящият тон на Захарова, включително шеги за "манипулиране на джойстици" за изключване на GPS сигналите, отразява стандартните руски тактики за информационна война на осмиване на западните обвинения, като същевременно поддържа правдоподобно отричане.

Моделът на руски отговор предполага, че те разглеждат инцидента като полезен за техните цели за информационна война, позволявайки им да представят западните официални лица като параноични и технически некомпетентни, като същевременно подкопават доверието в европейските способности за сигурност.

Медийна истерия и политическа полза

Инцидентът подчертава как техническите авиационни инциденти могат бързо да бъдат използвани в геополитически разкази преди да се проведе задълбочено разследване. Първоначалните сензационни новини, базирани на ограничена информация, създадоха драматични заглавия, които последващият технически анализ не можа напълно да противодейства. Политическите изявления, които може да не се съгласуват с техническите доказателства, допълнително усложниха публичното разбиране на действителните събития.

И двете страни намериха политическа полза в инцидента. Европейските официални лица можеха да посочат конкретни доказателства за руска хибридна война, заплашваща висшето ръководство, докато руските официални лица можеха да се подиграват на западната "параноя" и техническа некомпетентност. Тази взаимна полза предполага, че бързите заключения служат по-скоро на политически, отколкото на аналитични цели.

Оценка: Защо това не беше целенасочена атака

Техническите доказателства срещу умишлена атака срещу самолета на фон дер Лайен са неоспорими. Непрекъснатата функция на ADS-B системите през целия полет демонстрира, че GPS смущенията, ако са се случили, са били непълни и несъвместими с прецизното насочване.

Високите стойнисти за качество на сигнала, показващи добра GPS производителност през по-голямата част от полета, противоречат на твърденията за ефективно смущаване, докато регионалният контекст поставя инцидента в установени модели на широкообхватни смущения, а не прецизно насочване. Техническата сложност, необходима за селективно смущаване, което засяга пилотските системи, като същевременно запазва функцията на транспондера, би изисквала ресурси, непропорционални на всяка възможна тактическа полза.

Оперативни съображения и стратегическа логика

От стратегическа гледна точка, умишленото насочване на самолета на председателя на ЕК би представлявало масивна ескалация, носеща огромни политически рискове за минимална стратегическа печалба. Такова действие би осигурило ясни доказателства за руска агресия срещу ръководството на ЕС, потенциално оправдавайки значителни европейски военни и икономически отговори, които Русия би предпочела да избегне.

Руската доктрина за електронна война обикновено подчертава правдоподобното отричане и защитните, а не настъпателните операции. Извършване на високопрофилна, лесно приписваема атака срещу ръководството на ЕС противоречи на установените модели на руските хибридни операции, които обикновено се стремят да постигнат стратегически цели, като същевременно поддържат способността да отрекат отговорност по убедителен начин.