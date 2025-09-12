Виктор Орбан: Навлизането на руски дронове в Полша е недопустимо

Унгарският министър-председател Виктор Орбан осъди навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, наричайки действието "недопустимо". Това заяви той в интервю за унгарската държавна радиостанция, съобщи Ройтерс.

"Поляците са наши приятели въпреки настоящите политически стълкновения", отбеляза Орбан в изявлението си. "Затова веднага заявихме, че навлизането на руски дронове в полска територия е недопустимо", допълни унгарският лидер.

Позицията на Орбан привлича внимание, тъй като се различава от обичайното му относително благосклонно отношение към Русия и президента Владимир Путин. Унгарският премиер подчерта, че страната му проявява солидарност със своя "исторически съюзник" Полша.



Реакция на международната общност

Междувременно Съветът за сигурност на ООН се събира днес на извънредно заседание по искане на Варшава. Полските власти активираха член 4 от договора с НАТО, който предвижда консултации със страните-членки на Алианса, когато някоя от тях се чувства застрашена за националната си сигурност и суверенитет.

Инцидентът повишава напрежението в региона и поставя на изпитание единството на европейските държави и НАТО по отношение на кризата с Русия.