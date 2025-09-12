  • Instagram
Песков: Преговорите между Русия и Украйна са поставени на пауза

Взаимодействието между преговорните групи на Русия и Украйна е поставено на пауза, въпреки че са създадени канали за комуникация. Това заяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков в отговор на въпрос за контактите между преговарящите от Москва и Киев.

„Канали за комуникация съществуват, те са установени. Нашите преговарящи имат възможност да общуват чрез тези канали, но засега вероятно е по-уместно да се говори за пауза“, отбеляза представителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

От днес до 16 септември на територията на Беларус са планирани големи съвместни учения на руската и беларуската армия с името "Запад 2025". Очаква се в маневрите да участват около 13 хиляди военнослужещи.

Новината за ученията идва на фона на инцидента, при който в нощта между 9 и 10 септември руски дронове бяха свалени над Полша.

#Песков

