Ивелин Михайлов: Скоро са възможни политически убийства и в България

Ще подкрепим вота на недоверие, който ще бъде внесен днес. Това обяви пред журналисти лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Не може един кмет да бъде държан 2 месеца в ареста. Това се пави с цел сплашване. Ще пуснем записите, на които Марио Рангелов, казва, че е сплашван", коментира той по отношение на кмета на Варна.

Ивелин Михайлов коментира убийството на активиста и поддръжник на Доналд Тръмп Чарли Кърк.

"Той беше убит, защото към него е наслоена огромна омраза от медиите, които доскоро управляваха света, и всяко различно мнение разглеждат като мнение, което трябва да бъде потиснато", каза той.

"В България се случва нещо подобно, и срещу мен и срещу други граждани. Виждаме как ескалира с побоя на шефа на ОДМВР-Русе и ще има много по-големи ескалации. Скоро са възможни и политически убийства на база на това, което се прави", заяви Михайлов.