  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +25
Пловдив: +23 / +30
Варна: +20 / +23
Сандански: +23 / +30
Русе: +20 / +25
Добрич: +19 / +22
Видин: +22 / +29
Плевен: +21 / +29
Велико Търново: +19 / +27
Смолян: +14 / +21
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +19 / +27

Спецакция в София - задържаха двама братя с 350 г кокаин и бойни оръжия

  • Сподели в:
  • Viber
Спецакция в София - задържаха двама братя с 350 г кокаин и бойни оръжия
A A+ A++ A

Двама братя, на 40 и 38 години, са задържани при специализирана операция на полицията в София на 10 септември.

При претърсване на апартамент са открити над 350 грама кокаин и три пистолета със заглушители с изтрити серийни номера, каза на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Двамата братя са с множество криминални прояви.

Комисар Стефан Тотев допълни, че на братята са повдигнати обвинения, а стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв. Двамата най-вероятно не са работили сами.

При продължение на акцията в област Перник открихме наркооранжерия за канабис. Там имаше над 150 растения с различна височина, 1,3 кг суха маса и над 16 кг мокра, каза още комисар Тотев, цитиран от БТА. Разследването по случая продължава

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите