Спецакция в София - задържаха двама братя с 350 г кокаин и бойни оръжия
Двама братя, на 40 и 38 години, са задържани при специализирана операция на полицията в София на 10 септември.
При претърсване на апартамент са открити над 350 грама кокаин и три пистолета със заглушители с изтрити серийни номера, каза на брифинг пред медиите комисар Стефан Тотев, зам.-началник на Пето Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Двамата братя са с множество криминални прояви.
Комисар Стефан Тотев допълни, че на братята са повдигнати обвинения, а стойността на кокаина е между 20000 и 30000 лв. Двамата най-вероятно не са работили сами.
При продължение на акцията в област Перник открихме наркооранжерия за канабис. Там имаше над 150 растения с различна височина, 1,3 кг суха маса и над 16 кг мокра, каза още комисар Тотев, цитиран от БТА. Разследването по случая продължава
