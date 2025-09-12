ЕС удължава санкциите срещу руски официални лица във връзка с Украйна

Страните от ЕС се съгласиха да удължат с още шест месеца санкциите във връзка с Украйна срещу над 2500 руски граждани и организации, включително президента Владимир Путин, съобщиха дипломати.

Посланиците от 27-те държави членки на блока одобриха решението преди крайния срок в понеделник, след като Унгария и Словакия оттеглиха исканията си за изваждане на редица лица от черния списък, заявиха дипломати, които пожелаха да останат анонимни.

„Току-що удължихме санкциите си срещу Русия“, написа в Х топ дипломатът на ЕС Кая Калас, цитирана от АФП.

Тя заяви, че Брюксел в момента финализира работата по нов пакет от санкции, „разглеждайки допълнителни ограничения върху продажбите на руски петрол, сенчести петролни танкери и банки“.

„Ще продължим да спираме парите за войната на Путин“, добави Калас.

Санкциите, които трябва да се подновяват на всеки шест месеца, щяха да изтекат следващата седмица, ако не беше постигнато споразумение.

Удължаването им от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. обикновено е рутинна процедура, но приятелската към Москва Унгария редовно настояваше за изваждането на някои лица от списъка.

Последната удължаване идва в момент, в който усилията за мир, полагани от президента на САЩ Доналд Тръмп, са блокирани от Кремъл.

Напрежението се засили, след като самолети на НАТО свалиха руски дронове над Полша, членка на ЕС, тази седмица.