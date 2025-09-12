Нова свидетелка по случая Коцев разкри, че кметът на Варна я е притискал да напусне работа и да получи 6 заплати наведнъж

Продължава заседанието в Софийски градски съд, където магистратите решават дали да пуснат от ареста кмета на Варна Благомир Коцев.



В залата градоначалникът на морската ни столица обяви, че не се е виждал с основния свидетел по делото бизнесдамата Пламенка Димитрова, която твърди в свои показания за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка.

Според Коцев е имало настояване от други лица да се срещнат с жената.



Прокуратурата разпита и свидетеля Мария Димова, която работи в общината от 2008 година. Тя разкри, че Коцев я е притискал да напусне работа и да получи 6 заплати наведнъж. След като отказва е понижена да работи в подразделение "данъци и такси".

В общината имало партийна касичка, която трябвало да се захранва от служители на общината с по 5 хиляди лева на месец за Коцев и 2 000 за ПП-ДБ, предава Блиц.

От прокуратурата настояват Коцев да остане в ареста, защото по закон трябва да остане зад решетките 8 месеца, а той е бил там само два.

По време на заседанието стана ясно, че има психично болен свидетел, който е дал показания.