  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +25
Пловдив: +23 / +30
Варна: +20 / +23
Сандански: +23 / +30
Русе: +20 / +25
Добрич: +19 / +22
Видин: +22 / +29
Плевен: +21 / +29
Велико Търново: +19 / +27
Смолян: +14 / +21
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +19 / +27

ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към правителсвтото

  • Сподели в:
  • Viber
ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към правителсвтото
A A+ A++ A

"Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема "Правосъдие и вътрешен ред".


Внесохме нашия вот на недоверие към правителството, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. С това задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани. Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата, задкулисни интереси, от интереси, които нямат политическа легитимация, но упражняват власт. На първо място зад тези кръгове, тези задкулисия - трябва да отбележим г-н Пеевски, който чрез своите нелегитимни инструменти завладява все повече власт. Това не е демократично управление на една държава, това е съвсем друг вид държавно управление - олигархия, диктатура. Нашия вот е срещу това. Срещу това, че държавата не се бори да спре този разпад на институциите, обяви Божидар Божанов пред журналсити в парламента.


Той уточни, че петият вот на недоверие е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Разчитаме на подкрепата на всички обявили се за опозиция", добави Божанов.

#ПП-ДБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите