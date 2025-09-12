ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към правителсвтото

"Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха вот на недоверие към кабинета "Желязков" на тема "Правосъдие и вътрешен ред".



Внесохме нашия вот на недоверие към правителството, което не се справя в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. С това задълбочава проблемът със завладяната държава, което води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани. Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата, задкулисни интереси, от интереси, които нямат политическа легитимация, но упражняват власт. На първо място зад тези кръгове, тези задкулисия - трябва да отбележим г-н Пеевски, който чрез своите нелегитимни инструменти завладява все повече власт. Това не е демократично управление на една държава, това е съвсем друг вид държавно управление - олигархия, диктатура. Нашия вот е срещу това. Срещу това, че държавата не се бори да спре този разпад на институциите, обяви Божидар Божанов пред журналсити в парламента.



Той уточни, че петият вот на недоверие е внесен с подписите на ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Разчитаме на подкрепата на всички обявили се за опозиция", добави Божанов.