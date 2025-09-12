21 служители на МВР са уволнени за корупция след вътрешни проверки

Общо 21 служители на Министерството на вътрешните работи са били уволнени след проверки, свързани с корупционни действия. Това обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на днешния парламентарен контрол, състоял се на 12 септември 2025 година.

„През 2024 година в дирекция „Вътрешна сигурност“ са постъпили 1536 сигнала срещу служители на МВР. От тях 100 са приети за основателни, 162 - за неоснователни, 593 сигнала са проверявани от прокуратурата, а 56 се разследват от други структури“, съобщи министърът, предаде вестник "24 часа".

По негови думи, през изминалата година са образувани 109 досъдебни производства. От всички сигнали, 306 са били свързани конкретно с корупционни действия, като малко над 30 от тях са приети за основателни. Това е довело до образуването на 29 досъдебни производства по корупционни деяния.

„Срещу 145 лица са образувани досъдебни производства. Уволнени са 21 служители, а на 171 са наложени други дисциплинарни наказания. В част от случаите разследванията все още продължават. При 486 служители е установено, че подадените срещу тях сигнали са неоснователни“, допълни Митов.



Като част от мерките за прозрачност и контрол, през 2024 година са били прегледани над 7 милиона видеофайла от служебни камери на полицейските автомобили и бодикамери.

Дирекция „Инспекторат“ към МВР е извършила 26 проверки по сигнали и дейности на служители, като 6 от тях са били планови. Освен това, са направени 61 проверки на декларации за несъвместимост и са изготвени 115 становища по сигнали за неправомерни действия.

Допълнително, са проведени 27 проверки по конкретни сигнали за неправомерни действия от служители на МВР, обяви още вътрешният министър. Той посочи и няколко случая, привлекли обществено внимание.

Сред тях е организацията по охраната на протест срещу ръководството на Българския футболен съюз през 2023 година, при който са установени нарушения от 17 служители. По друг случай - смърт на задържано лице в Стара Загора, са отчетени дисциплинарни нарушения при 13 служители. При инцидент в Плевен, при който беше простреляно лице, са установени нарушения от страна на четирима полицаи. В Първомай, седем служители на районното управление са нарушили дисциплината по казус с пътнотранспортно произшествие, извършено от техен колега.



Министър Митов подчерта, че институцията ще продължи да следи за дисциплината и прозрачността в редиците на МВР, като подчерта значението на видеонаблюдението и засилената проверка на сигналите от граждани.