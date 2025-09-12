  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +23 / +25
Пловдив: +23 / +30
Варна: +20 / +23
Сандански: +23 / +30
Русе: +20 / +25
Добрич: +19 / +22
Видин: +22 / +29
Плевен: +21 / +29
Велико Търново: +19 / +27
Смолян: +14 / +21
Кюстендил: +18 / +26
Стара Загора: +19 / +27

Бързи и вкусни кюфтета с доматен сос - идеалното ястие за всеки повод

  • Сподели в:
  • Viber
Бързи и вкусни кюфтета с доматен сос - идеалното ястие за всеки повод
A A+ A++ A

Кюфтетата са едно от най-обичаните и традиционни ястия в българската кухня. Те са не само вкусни, но и лесни за приготвяне, което ги прави перфектни за семейни вечери, празнични събирания или просто за бърз обяд през работната седмица. В тази статия ще ви представим една класическа рецепта за кюфтета с доматен сос, която ще ви позволи да създадете истински кулинарен шедьовър без много усилия. Следвайте стъпка по стъпка инструкциите и се насладете на ароматното и сочно ястие, което ще зарадва всички ваши близки и приятели.

Необходими продукти:

За кюфтетата:

  • 500 г кайма (смес от свинско и телешко)
  • 1 глава лук, настърган или ситно нарязан
  • 2 скилидки чесън, смлени
  • 1 яйце
  • 1/2 чаша галета или хляб, накиснат във вода и изстискан
  • Сол и черен пипер на вкус
  • Магданоз, ситно нарязан (по желание)
  • Олио за пържене

За доматения сос:

  • 400 мл доматен сок или пасирани домати
  • 1 глава лук, ситно нарязан
  • 2 скилидки чесън, смлени
  • 1 супена лъжица зехтин или олио
  • Сол и черен пипер на вкус
  • 1 чаена лъжичка захар (по желание)
  • Пресен босилек или магданоз за гарниране

Инструкции:

Приготвяне на кюфтетата:

  • В голяма купа смесете каймата, настъргания лук, смления чесън, яйцето, галетата (или накиснатия и изстискан хляб), солта, черния пипер и магданоза (ако използвате).
  • Разбъркайте добре, докато всички съставки се комбинират равномерно.
  • Оформете малки кюфтета с ръце и ги подредете върху чиния или тава, покрита с хартия за печене.

Пържене на кюфтетата:

  • Загрейте олиото в тиган на средно висока температура.
  • Пържете кюфтетата от двете страни до златисто кафяво, около 3-4 минути от всяка страна. Извадете ги и ги оставете настрана.

Приготвяне на доматения сос:

  • В същия тиган добавете още малко олио, ако е необходимо, и запържете лука и чесъна до златисто.
  • Добавете доматения сок или пасираните домати и разбъркайте добре. Оставете да къкри на слаб огън за около 10 минути, като разбърквате от време на време.
  • Подправете със сол, черен пипер и захар (ако използвате). Можете да добавите и малко пресен босилек или магданоз за аромат.

Сервиране:

  • Поставете готовите кюфтета в плитка чиния и залейте с доматения сос.
  • Гарнирайте с пресен босилек или магданоз преди сервиране.

Приятен апетит!

#кюфтета

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?
Виж резултатите