Бързи и вкусни кюфтета с доматен сос - идеалното ястие за всеки повод
Кюфтетата са едно от най-обичаните и традиционни ястия в българската кухня. Те са не само вкусни, но и лесни за приготвяне, което ги прави перфектни за семейни вечери, празнични събирания или просто за бърз обяд през работната седмица. В тази статия ще ви представим една класическа рецепта за кюфтета с доматен сос, която ще ви позволи да създадете истински кулинарен шедьовър без много усилия. Следвайте стъпка по стъпка инструкциите и се насладете на ароматното и сочно ястие, което ще зарадва всички ваши близки и приятели.
Необходими продукти:
За кюфтетата:
- 500 г кайма (смес от свинско и телешко)
- 1 глава лук, настърган или ситно нарязан
- 2 скилидки чесън, смлени
- 1 яйце
- 1/2 чаша галета или хляб, накиснат във вода и изстискан
- Сол и черен пипер на вкус
- Магданоз, ситно нарязан (по желание)
- Олио за пържене
За доматения сос:
- 400 мл доматен сок или пасирани домати
- 1 глава лук, ситно нарязан
- 2 скилидки чесън, смлени
- 1 супена лъжица зехтин или олио
- Сол и черен пипер на вкус
- 1 чаена лъжичка захар (по желание)
- Пресен босилек или магданоз за гарниране
Инструкции:
Приготвяне на кюфтетата:
- В голяма купа смесете каймата, настъргания лук, смления чесън, яйцето, галетата (или накиснатия и изстискан хляб), солта, черния пипер и магданоза (ако използвате).
- Разбъркайте добре, докато всички съставки се комбинират равномерно.
- Оформете малки кюфтета с ръце и ги подредете върху чиния или тава, покрита с хартия за печене.
Пържене на кюфтетата:
- Загрейте олиото в тиган на средно висока температура.
- Пържете кюфтетата от двете страни до златисто кафяво, около 3-4 минути от всяка страна. Извадете ги и ги оставете настрана.
Приготвяне на доматения сос:
- В същия тиган добавете още малко олио, ако е необходимо, и запържете лука и чесъна до златисто.
- Добавете доматения сок или пасираните домати и разбъркайте добре. Оставете да къкри на слаб огън за около 10 минути, като разбърквате от време на време.
- Подправете със сол, черен пипер и захар (ако използвате). Можете да добавите и малко пресен босилек или магданоз за аромат.
Сервиране:
- Поставете готовите кюфтета в плитка чиния и залейте с доматения сос.
- Гарнирайте с пресен босилек или магданоз преди сервиране.
Приятен апетит!
