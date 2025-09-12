Бързи и вкусни кюфтета с доматен сос - идеалното ястие за всеки повод

Кюфтетата са едно от най-обичаните и традиционни ястия в българската кухня. Те са не само вкусни, но и лесни за приготвяне, което ги прави перфектни за семейни вечери, празнични събирания или просто за бърз обяд през работната седмица. В тази статия ще ви представим една класическа рецепта за кюфтета с доматен сос, която ще ви позволи да създадете истински кулинарен шедьовър без много усилия. Следвайте стъпка по стъпка инструкциите и се насладете на ароматното и сочно ястие, което ще зарадва всички ваши близки и приятели.

Необходими продукти:

За кюфтетата:

500 г кайма (смес от свинско и телешко)

1 глава лук, настърган или ситно нарязан

2 скилидки чесън, смлени

1 яйце

1/2 чаша галета или хляб, накиснат във вода и изстискан

Сол и черен пипер на вкус

Магданоз, ситно нарязан (по желание)

Олио за пържене

За доматения сос:

400 мл доматен сок или пасирани домати

1 глава лук, ситно нарязан

2 скилидки чесън, смлени

1 супена лъжица зехтин или олио

Сол и черен пипер на вкус

1 чаена лъжичка захар (по желание)

Пресен босилек или магданоз за гарниране

Инструкции:

Приготвяне на кюфтетата:

В голяма купа смесете каймата, настъргания лук, смления чесън, яйцето, галетата (или накиснатия и изстискан хляб), солта, черния пипер и магданоза (ако използвате).

Разбъркайте добре, докато всички съставки се комбинират равномерно.

Оформете малки кюфтета с ръце и ги подредете върху чиния или тава, покрита с хартия за печене.

Пържене на кюфтетата:

Загрейте олиото в тиган на средно висока температура.

Пържете кюфтетата от двете страни до златисто кафяво, около 3-4 минути от всяка страна. Извадете ги и ги оставете настрана.

Приготвяне на доматения сос:

В същия тиган добавете още малко олио, ако е необходимо, и запържете лука и чесъна до златисто.

Добавете доматения сок или пасираните домати и разбъркайте добре. Оставете да къкри на слаб огън за около 10 минути, като разбърквате от време на време.

Подправете със сол, черен пипер и захар (ако използвате). Можете да добавите и малко пресен босилек или магданоз за аромат.

Сервиране:

Поставете готовите кюфтета в плитка чиния и залейте с доматения сос.

Гарнирайте с пресен босилек или магданоз преди сервиране.

Приятен апетит!