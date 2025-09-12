  • Instagram
Желязков: Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси
„Нашата национална сигурност не може да търпи компромиси. Изпълнявайте Вашия дълг неотклонно, защото доверието и координацията са важна предпоставка за успеха и за изграждането на междуинституционалното доверие“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на официалното честване по повод 146-ата годишнина от създаването на Националната служба за охрана.

Премиерът изрази благодарност за достойната служба на ръководството и служителите на НСО. „Стабилността на службата е еманация на начина, по който разглеждаме стабилността в държавата, стабилността в управлението и балансът между институциите“, категоричен бе премиерът.

Националната служба за охрана е правоприемник на Софийската Първа конна сотня. Тя е създадена през 1879 г с указ на Княз Александър I като първото специализирано звено за охрана.

#Росен Желязков

