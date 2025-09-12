  • Instagram
Надценката при млечните продукти е между 50% и 100%

Надценката при млечните продукти е между 50% и 100%
От КНСБ подозират картел при ценообразуването на млечните продукти.

Дали е така коментират Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, и Димитър Зоров, председател на на Асоциацията на млекопроизводителите, в ефира на NOVA NEWS.

Мишев посочи, че преди тези три месеца надценката не е била такава. Той допълни, че в някои от случаите купуването е директно от стоковите борси или производители, заради което възниква въпросът защо се стига до такава надценка.

Зоров заяви, че много отдавна коментират, че има изкривяване във веригата и то при крайните търговци на дребно. Затова млечните продукти са на еднакви цени или малко по-високи от тези в ЕС. Той допълни, че проблемът не е в началото на веригата - при производителите, тъй като те изнемогват, а при крайния търговец на дребно.

Мишев също изрази съгласие със Зоров. Той посочи още, че е нужно да има изсветляване на фактите и работа от страна на отговорните институции, които трябва да наблюдават конкуренцията на пазара.

Зоров заяви, че преди година са дали предложение на етикета на продукта да пише и цената, на която той се доставя. Така ще е ясно за потребителя какво се случва.

Той посочи още, че над 70% от кашкавала не е българско производство, разфасова е в български цех и се преставя като наш продукт.

Той заяви, че отговорните институции, които трябва да следят тези проблеми, са КЗК и БАБХ.

#млечни продукти

