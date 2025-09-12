  • Instagram
Георги Георгиев: Не съм виновен

Георги Георгиев: Не съм виновен
"Не се чувствам виновен. Очаквам съдът да бъде обективен и да излезе истината, че не съм виновен", сподели лаконично подсъдимият Георги Георгиев по случая "Дебора".

Преди минути адвокатите му поискаха прекратяване на производството и връщане на делото на фаза разследване.

По думите на адвокат Петко Кънев има решение на Окръжен съд - Стара Загора от юли тази година, в които категорично се заявява, че участието на разследващ полицай, който е съпруг на установен свидетел по делото, представлява пречка на извършване на действия от нея.

“Това, което първоначално искахме от съда, да се върне делото в хода на разпоредителното заседание, но вече имаме влязъл в сила съдебен акт. На тази база поискахме връщането на делото в досъдебва фаза и прекратяване на производството."

По думите му разследващ полицай и свидетел са съпруг и съпруга.

“Той първи е извършил беседа с Дебора, разпитан е като свидетел. Получавал е веществени доказателстява, а в същото време неговата съпруга е била разследващ полицай."

