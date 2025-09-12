Юлиан Вергов и Петър Антонов на сцената на Theatro с „Наполетано“

На 29 септември от 19:30 ч. в Theatro отсам канала ще се състои официалната премиера на най-новата пиеса на Яна Борисова – „Наполетано или под нивото на очите“, режисирана от Димитър Коцев – Шошо.

След успешните извънредни предпремиерни представления през юни, публиката ще има възможността да се срещне с този вълнуващ и дългоочакван спектакъл в неговата официална премиерна форма.

В главните роли изгряват Юлиан Вергов и Петър Антонов, които изграждат силен и емоционален актьорски тандем. Оригиналната музика е дело на Милен Кукошаров, а сценографията – на Елис Вели.

„Наполетано“ е драматична комедия, която разказва за двама мъже, останали без дом и принудени да оцелеят на улицата. Всеки от тях носи своята лична загуба, но случайността ги среща и им дава шанс да изградят приятелство, подкрепа – и дори нова надежда за щастие.

Историята следва Вишневски – бивш професор по статистика, който пътува до Неапол, родния град на покойната си съпруга. Там той среща клошаря Тони, а двамата заедно преминават през изпитанията на улицата в големия град, който се превръща и в тяхно убежище.

Пиесата е едновременно трогателна и забавна, и поставя въпроси за свободата, приятелството, любовта и смисъла на живота – онези неща, които най-ясно се разкриват, когато всичко друго е изгубено.

Официалната премиера на „Наполетано или под нивото на очите“ е на 29 септември от 19:30 ч. в Theatro отсам канала.

Билети вече са налични в Eventim и на касата на театъра.



